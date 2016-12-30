د.النفيسي: من قال أن إيران قوة لا تقهر.. ادعموا الأقليات المقهورة، وسينهار النظام سريعًا!

ذكر الخبير السياسي الدكتور عبدالله النفيسي أن الأقليات بإيران هي من ستقسم ظهره، ومنها البلوشية والعربية والكردية والتركمانية .

فالفرس لايشكلون إلا 30% في أقصى الحدود ، و 70% من الشعوب الإيرانية غير فارسية ، العرب في الأحواز 12 مليون عربي ويخضعون لكل أنواع الإضطهاد ومنطقتهم هي منبع النفط الإيراني ولكن لأنه عربي يحاول النظام الإيراني كسر عزيمته.

وتسأل هذه 12 مليون ألا يمكن تحركيهم عربي فارسي ، فالأكراد لأنهم سنة في تلكمانشان تقريبا 7 ملايين كردي لاأحد يهتم فيهم .. فلو مد أحد يده لهم لتحركوا ، وأيضا البلوش ملايين الملايين في زاهدان بالجنوب .

لذا فالأقليات تسبب رعب لإيران ، وشبههم النفيسي “بالدمل” الذي يجب “فقعه” حتى يتحرك ، هنا ستنكمش إيرانبمقاومة هذا الإنهيار الداخلي .

وذكر أن الحوثيين وحزب الله لن يكون لها أهمية ذلك الوقت .