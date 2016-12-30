 المؤشرات الأمريكية تتراجع بنهاية التعاملات بعد بيانات سلبية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 1 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 30 ديسمبر 2016 ميلاديا

احدث الأخبار

جامعة الطائف تقرر بشكل نهائي فصل “كاكا العربجية” البتروكيماويات يقود ارتفاعات السوق السعودي بـ2016 (جداول ورسوم بيانية) د.النفيسي: من قال أن إيران قوة لا تقهر.. ادعموا الأقليات المقهورة، وسينهار النظام سريعًا! المؤشرات الأمريكية تتراجع بنهاية التعاملات بعد بيانات سلبية إعلان وقف إطلاق النار شامل في سوريا فطن بتعليم الطائف يقيم برنامجا لنزلاء سجون الطائف الديوان الملكي: وفاة الأميرة دليل بنت عبدالله بن محمد عقد اجتماع لمدراء المحافظات والمراكز الدعوية التابعة للشؤون الإسلامية بفرع مكة لإقرار خطة ( 2017) صاحب حبل مشنقة صدام يكشف لـRT تفاصيل جديدة عن إعدام الرئيس الراحل وفاة أكبر باندا في العالم عن عمر 31 عاما بالصين الأهلي المصري يفوز على الزمالك بثنائية بلدية فيفاء تكرم أعضاء فريق ” نقدر التطوعي “

المؤشرات الأمريكية تتراجع بنهاية التعاملات بعد بيانات سلبية

المؤشرات الأمريكية تتراجع بنهاية التعاملات بعد بيانات سلبية
المناطق _متابعات

أنهت مؤشرات الأسهم الأمريكية تعاملات جلسة امس الخميس بالتراجع, بالتزامن مع بيانات سلبية حول مخزونات النفط.

وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 عند الإغلاق بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى الـ 2249.26 نقطة، خاسرًا 0.66 نقطة عن مستوياته بنهاية جلسة  الأربعاء.

وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى الـ 19819.78 نقطة، فاقدًا 13.9 نقطة.

كما تراجع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 0.12% إلى مستوى الـ 5432.09 نقطة، بخسارة 6.47 نقطة.

وجاء تراجع مؤشرات الأسهم الأمريكية يوم أمس، بالتزامن مع بيانات لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية بارتفاع مخزونات النفط الأمريكية خلال الأسبوع المنتهي 23 ديسمبر الجاري, بنحو 614 ألف برميل وبأقل من التوقعات.

وتراجعت أسعار النفط، ليصعد الخام الأمريكي نايمكس بنسبة 0.46% ويصل سعر البرميل تسليم فبراير المقبل إلى 53.81 دولار في الساعة 9:50 مساءًا بتوقيت جرينتش, خاسرًا 25 سنتًا للبرميل، كما تراجع خام مزيج برنت القياسي بنسبة 0.14% ليصل سعر البرميل تسليم فبراير إلى سعر 56.14 دولار, بخسارة 8 سنتات للبرميل

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>