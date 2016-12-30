المؤشرات الأمريكية تتراجع بنهاية التعاملات بعد بيانات سلبية

أنهت مؤشرات الأسهم الأمريكية تعاملات جلسة امس الخميس بالتراجع, بالتزامن مع بيانات سلبية حول مخزونات النفط.

وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 عند الإغلاق بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى الـ 2249.26 نقطة، خاسرًا 0.66 نقطة عن مستوياته بنهاية جلسة الأربعاء.

وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى الـ 19819.78 نقطة، فاقدًا 13.9 نقطة.

كما تراجع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 0.12% إلى مستوى الـ 5432.09 نقطة، بخسارة 6.47 نقطة.

وجاء تراجع مؤشرات الأسهم الأمريكية يوم أمس، بالتزامن مع بيانات لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية بارتفاع مخزونات النفط الأمريكية خلال الأسبوع المنتهي 23 ديسمبر الجاري, بنحو 614 ألف برميل وبأقل من التوقعات.

وتراجعت أسعار النفط، ليصعد الخام الأمريكي نايمكس بنسبة 0.46% ويصل سعر البرميل تسليم فبراير المقبل إلى 53.81 دولار في الساعة 9:50 مساءًا بتوقيت جرينتش, خاسرًا 25 سنتًا للبرميل، كما تراجع خام مزيج برنت القياسي بنسبة 0.14% ليصل سعر البرميل تسليم فبراير إلى سعر 56.14 دولار, بخسارة 8 سنتات للبرميل