البتروكيماويات يقود ارتفاعات السوق السعودي بـ2016 (جداول ورسوم بيانية)

حقق المؤشر العام للسوق السعودية ارتفاعا بـ 4.19% في 2016 وذلك بعد تراجعه لعامين متتاليين، حيث تراجع 17.06% في العام الماضي، و2.37% في العام السابق له.

وصاحب ارتفاع السوق خلال 2016 تباين في حركة التداولات، حيث وبينما ارتفعت أحجام التداول 3.77% تراجعت قيم التداولات 29.5%، ووصلت القيمة السوقية إلى 1.68 تريليون ريال بارتفاع 6.52% عن العام 2015.

وقاد ارتفاعات السوق في العام 2016 قطاع البتروكيماويات وبنسبة 25%، وقطاع التطوير العقاري بـ 21.5% والمصارف بـ 1.93%، وإن كان الأعلى ارتفاعا من حيث النسبة هو الطاقة بـ 40.98%.

وعلى مستوى شهر ديسمبر ارتفعت القطاعات بشكل شبه جماعي، حيث لم يتراجع منها سوى الاتصالات 0.66% والصناديق العقارية 3.06%.

وفي الربع الرابع سجلت جميع القطاعات ارتفاعا وبنسب تراوحت بين 65% لقطاع الإعلام و 23.16% لقطاع الأسمنت.

وسجلت القيمة السوقية لشركات السوق السعودي أعلى مستوى لها في 18 شهرا وتحديدا منذ يونيو 2015 والذي وصلت فيه إلى 2.02 تريليون ريال.

وعلى الرغم من تراجع قيم التداولات على مستوى العام 2016 إلا أنها سجلت ارتفاعا بشهر ي ديسمبر ونوفمبر مقارنة بنفس الفترة من العام السابق له.

أما أحجام التداولات فسجلت ارتفاعا في 6 أشهر من العام 2016 مقارنة بمثيلاتها في العام السابق له، بينما تراجعت في الأشهر الستة الأخرى.

وفي العام 2016 لم يسجل المؤشر العام ارتفاعا على أساس سنوي سوى في ديسمبر، بينما وعلى أساس شهري حقق ارتفاعا في 7 أشهر.

وسجل المؤشر تراجعا في 5 أشهر على أساس شهري، كذلك تراجعت كل من قيم وأحجام التداولات في 5 أشهر كذلك.