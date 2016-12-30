 جامعة الطائف تقرر بشكل نهائي فصل “كاكا العربجية” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 1 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 30 ديسمبر 2016 ميلاديا

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جامعة الطائف تقرر بشكل نهائي فصل “كاكا العربجية”

جامعة الطائف تقرر بشكل نهائي فصل “كاكا العربجية”
المناطق- الطائف

بعدما شهدت جامعة الطائف مشاجرة جماعية تدخَّل فيها الهلال الأحمر السعودي، قررت إدارة الجامعة فصل 10 طالبات نهائيًّا، بينهم «كاكا العربجية» قائدة إحدى الشلل، ولا يجوز إعادتهن للجامعة أو إلى أي جامعة أخرى، وإن تم دخولهن إلى جامعات أخرى فيتم إلغاء القيد مرة أخرى من تاريخ دخولهن للجامعة بأي منطقة أو محافظة بالمملكة. وكانت  التحقيقات التى انتهت عصر اليوم، قد أثبتت تورطهن في المشاجرة الجماعية، التى أدت لإصابة عدد من الطالبات بفرع الجامعة بالفيصلية، وتعمد الفتيات في مضاربتهن على الركل، وسحب الشعر، وتقطيعه بشكلٍ مفجع، وأنهن تجاوزن الأخلاق العامة.

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