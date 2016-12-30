 مديرة عام نشاط الطالبات تشكر تعليم الطائف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 1 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 30 ديسمبر 2016 ميلاديا

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مديرة عام نشاط الطالبات تشكر تعليم الطائف

مديرة عام نشاط الطالبات تشكر تعليم الطائف
المناطق _عادل الزهراني

قدمت مديرة عام نشاط الطالبات أ . ريم بنت علي أبو الحسن  الشكر ووافر التقدير لمدير عام التعليم بمحافظة الطائف د . محمد بن حسن الشمراني , ومساعدته للشؤون التعليمية أ . مها الزايدي على مشاركة  تعليم الطائف بالمرحلة الوطنية للمؤتمر العلمي بقيادة الطلبة والمنفذ بمدينة الباحة خلال المدة 28/2- 1/3 / 1438هـ  ، مقدرة الاهتمام الذي حظي به البرنامج في الإدارة , ومهنئة على حصول الطالبات على مراكز متقدمة .

وأثنت أبو الحسن على مديرة إدارة نشاط الطالبات  أ . فوزية الحارثي , ومنسقة المؤتمر أ .  صالحة السفياني وجميع أعضاء اللجان على مابذلوه من جهود فاعلة في التخطيط والتنفيذ والمتابعة .

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