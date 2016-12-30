مديرة عام نشاط الطالبات تشكر تعليم الطائف

قدمت مديرة عام نشاط الطالبات أ . ريم بنت علي أبو الحسن الشكر ووافر التقدير لمدير عام التعليم بمحافظة الطائف د . محمد بن حسن الشمراني , ومساعدته للشؤون التعليمية أ . مها الزايدي على مشاركة تعليم الطائف بالمرحلة الوطنية للمؤتمر العلمي بقيادة الطلبة والمنفذ بمدينة الباحة خلال المدة 28/2- 1/3 / 1438هـ ، مقدرة الاهتمام الذي حظي به البرنامج في الإدارة , ومهنئة على حصول الطالبات على مراكز متقدمة .

وأثنت أبو الحسن على مديرة إدارة نشاط الطالبات أ . فوزية الحارثي , ومنسقة المؤتمر أ . صالحة السفياني وجميع أعضاء اللجان على مابذلوه من جهود فاعلة في التخطيط والتنفيذ والمتابعة .