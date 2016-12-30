 مدارس مشروع بحث الدرس الوزاري بتعليم الطائف تنفذ دروس البحث | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 1 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 30 ديسمبر 2016 ميلاديا

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مدارس مشروع بحث الدرس الوزاري بتعليم الطائف تنفذ دروس البحث

مدارس مشروع بحث الدرس الوزاري بتعليم الطائف تنفذ دروس البحث
المناطق _عادل الزهراني

بدأت المدارس الابتدائية المشاركة بمشروع بحث الدرس بالادارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف بتنفيذ دروس البحث ضمن المشروع
حيث شارك أعضاء اللجنة الاشرافية وميسري الفرق ومشرفي التخصص بزيارة المدارس وحضور الدروس وتقييمها وتقديم الدعم الازم لفرق البحث
والجدير بالذكير أن المدارس المطبقة للمشروع هذا الفصل الدراسي هي مدرسة أبي أيوب الأنصاري الابتدائية ومدرسة عبادة بن قيس الإبتدائية ومدرسة قيس بن عاصم الإبتدائية ومدرسة عثمان الثقفي الإبتدائية ومدرسة عقيل بن أبي طالب الإبتدائية
وذلك في تخصصات الرياضيات واللغة العربية والعلوم

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