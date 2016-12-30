 تفعيلاً لمبادرة أمير مكة التعليم وشؤون الحرمين تعدان كتيبات و مواد تعريفية عن معالم مكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 1 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 30 ديسمبر 2016 ميلاديا

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تفعيلاً لمبادرة أمير مكة التعليم وشؤون الحرمين تعدان كتيبات و مواد تعريفية عن معالم مكة

تفعيلاً لمبادرة أمير مكة التعليم وشؤون الحرمين تعدان كتيبات و مواد تعريفية عن معالم مكة
المناطق _عادل الزهراني

تفعيلاً لمبادرة مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل  في إعداد كتيبات تعريفية و أقراص ممغنطة عن معالم مكة المكرمة و الحرم كالكعبة و المقام والحجر و الحطيم و زمزم و تعليم الصلاة و كيفية الطواف و السلام على الحجر الأسود ليتم الاستفادة منها في مدارس التعليم العام  وتكون من إعداد  وزارة التعليم والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي .

وبتوجيه معالي وزير التعليم د. أحمد محمد العيسى باستكمال العمل على هذا المشروع من قبل وزارته، التقى معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي فضيلة الشيخ د. عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس في مكة اليوم بوكيل وزارة التعليم للمناهج والبرامج التربوية د. محمد بن عطية الحارثي , وجرى خلال اللقاء بحث فكرة إصدار هذه المواد التعريفية وآلية الإفادة منها لتعزيز القيم الإسلامية في نفوس الناشئة من خلال تعظيم البلد الحرام ومعالمه العظيمة.

وأوضح الدكتور الحارثي أن وزارة التعليم والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ستعملان وفق توجيه معالي الوزير على إعداد المواد التعريفية والإثرائية المناسبة للطلاب والطالبات وفق المراحل السنية وبما ينسجم مع متطلبات العصر، وبمحتوى يحقق القيمة المُضافة لما يتعلمه الطالب ضمن المقرر الدراسي.

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