نحت رعاية كريمة من هيئة السياحة والتراث الوطني يقام يومي الجمعة والسبت المقبلين 08- 09/04/1438
معرض الفصول الاربعة الذي تقيمة مؤسسة قنوات المستقبل لتنظبم المعارض والمؤتمرات والذي يعد اول معارضها في العام 2017م
تحت عنوان “الفصول الاربعة”
4season
وقالت سيدة الاعمال منال بنت يوسف الجغيمان رئيسة مؤسسة قنوات المستقبل لتنظيم المعارض والمؤتمرات منظمة المعرض ان فصول العام الأربعة سوف تلتقي على ارض حديقة الامير سعود بن نايف ببرج التركي بالظهران ليقدم العديد من المعروضات والفعاليات منها هدايا للزوار ايضا مساحة مخصصة للاطفال ومجلس إعلامي لتغطية فعاليات المعرض
برعاية هيئة السياحة والتراث الوطني معرض الفصول الاربعة بحديقة الامير سعود بن نايف بالظهران
نحت رعاية كريمة من هيئة السياحة والتراث الوطني يقام يومي الجمعة والسبت المقبلين 08- 09/04/1438
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