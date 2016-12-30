برعاية هيئة السياحة والتراث الوطني معرض الفصول الاربعة بحديقة الامير سعود بن نايف بالظهران

نحت رعاية كريمة من هيئة السياحة والتراث الوطني يقام يومي الجمعة والسبت المقبلين 08- 09/04/1438

معرض الفصول الاربعة الذي تقيمة مؤسسة قنوات المستقبل لتنظبم المعارض والمؤتمرات والذي يعد اول معارضها في العام 2017م

تحت عنوان “الفصول الاربعة”

4season

وقالت سيدة الاعمال منال بنت يوسف الجغيمان رئيسة مؤسسة قنوات المستقبل لتنظيم المعارض والمؤتمرات منظمة المعرض ان فصول العام الأربعة سوف تلتقي على ارض حديقة الامير سعود بن نايف ببرج التركي بالظهران ليقدم العديد من المعروضات والفعاليات منها هدايا للزوار ايضا مساحة مخصصة للاطفال ومجلس إعلامي لتغطية فعاليات المعرض