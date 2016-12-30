 برعاية هيئة السياحة والتراث الوطني معرض الفصول الاربعة بحديقة الامير سعود بن نايف بالظهران | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 1 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 30 ديسمبر 2016 ميلاديا

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برعاية هيئة السياحة والتراث الوطني معرض الفصول الاربعة بحديقة الامير سعود بن نايف بالظهران

برعاية هيئة السياحة والتراث الوطني معرض الفصول الاربعة بحديقة الامير سعود بن نايف بالظهران
المناطق _الظهران

نحت رعاية كريمة من هيئة السياحة والتراث الوطني يقام يومي الجمعة والسبت المقبلين 08- 09/04/1438
معرض الفصول الاربعة الذي تقيمة  مؤسسة قنوات المستقبل لتنظبم المعارض والمؤتمرات والذي يعد اول معارضها في العام 2017م
تحت عنوان “الفصول الاربعة”
4season
وقالت  سيدة الاعمال منال بنت يوسف الجغيمان رئيسة مؤسسة قنوات المستقبل لتنظيم المعارض والمؤتمرات منظمة المعرض ان فصول العام الأربعة  سوف تلتقي على ارض حديقة الامير سعود بن نايف ببرج التركي بالظهران ليقدم العديد من المعروضات والفعاليات منها  هدايا للزوار ايضا مساحة مخصصة للاطفال ومجلس إعلامي لتغطية فعاليات المعرض

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