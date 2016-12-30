روسيا: الرد سيكون “مناسباً” على العقوبات الأمريكية

قال المتحدث باسم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، امس الخميس، إن الجولة الجديدة من العقوبات الأمريكية ضد روسيا ستضر العلاقات بين موسكو وواشنطن.

وقال ديمتري بيسكوف، إن بوتين سيأمر برد “مناسب” على العقوبات التي شملت طرد 35 دبلوماسياً.

وفي مؤتمر عبر الهاتف مع الصحفيين قال بيسكوف، إن موسكو تشكك في فاعلية تلك الإجراءات نظراً لأن الإدارة الأمريكية الحالية ستنتهي ولايتها خلال 3 أسابيع.

وإضافة إلى عمليات الطرد أغلقت واشنطن مجمعين روسيين في نيويورك وماريلاند رداً على ما وصفتها بحملة من المضايقات من جانب روسيا للدبلوماسيين الأمريكيين في موسكو.