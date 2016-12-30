اختفاء السفير اليوناني في البرازيل

قالت شرطة ريو دي جانيرو اليوم الجمعة، إن سفير اليونان لدى البرازيل مفقود منذ 3 أيام.

وأضافت الشرطة أن السفير كيرياكوس أميريديس (59 عاماً) شوهد آخر مرة مساء الإثنين، وهو يغادر منزل أصدقاء زوجته البرازيلية في ضاحية فقيرة وتشتهر بالعنف في منطقة مدينة ريو.

وذكر مسؤول بشرطة ريو، إن زوجة السفير أبلغت عن فقدانه الأربعاء، وأضاف إيفاريستو بونتيس المفتش بشرطة ريو لصحيفة فولها دي ساو باولو إنه لا يعتقد أن السفير تعرض للخطف.

ولم يؤكد مسؤول في السفارة اليونانية في برازيليا فقدان السفير، واكتفى بالقول بأنه في عطلة في ريو، ومن المتوقع عودته إلى برازيليا في 9 يناير (كانون الثاني).

وشغل أميريديس من قبل منصب القنصل العام لليونان في ريو من 2001 إلى 2004.