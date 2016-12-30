ترامب يردّ على قنبلة أوباما: سألتقى قادة الاستخبارات وعلينا المضي قدماً

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، امس الخميس، أنه سيلتقي قيادات أجهزة الاستخبارات في بلاده الأسبوع المقبل للحصول على معلومات جديدة بشأن التدخل الروسي المحتمل في الانتخابات الرئاسية لبلاده.

وقال ترامب: “حان وقت تقدم بلادنا نحو أمور أكبر وأفضل، لكن لصالح بلادنا وأناسها الرائعين، سألتقي قيادات الاستخبارات الأسبوع المقبل كي يبلغوني بالمستجدات حول هذا الوضع”، وذلك خلال بيان مقتضب.

ورد ترامب، الذي سيتولى مقاليد الحكم في 20 يناير (الكانون الثاني) المقبل، بذلك على العقوبات التي أعلنتها إدارة الرئيس الحالي باراك أوباما على روسيا على خلفية اتهام الأخيرة بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عن طريق هجمات قرصنة للإضرار بالمرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون.

وأمر أوباما بطرد 35 دبلوماسياً روسياً وعائلاتهم في غضون مهلة قدرها 72 ساعة، وكذلك إغلاق مركزين تمتلكهما الحكومة الروسية في نيويورك ومريلاند.

وأعلنت الإدارة الأمريكية عقوبات اقتصادية تشمل تجميد ممتلكات اثنين من أبرز الجهات الاستخباراتية الروسية، وهما الاستخبارات العسكرية وجهاز الأمن الداخلي.