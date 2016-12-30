محبي الموكاء مدير إدارة التوجيه والارشاد يودعونه بحفل تكريمي

رعى المساعد للشؤون المدرسية بتعليم حائل الأستاذ سعود بن فهيد العبده نيابة عن سعادة مدير العام للتعليم حفل توديع المربي الفاضل الأستاذ فهد بن عيسى الموكاء بمناسبة تقاعده مساء اليوم الخميس 30/3/1438هـ في منتجع الريع بعقدة حائل والذي اقامه عدد من محبي الاستاذ فهد الموكاء وذلك بحضور المساعد للشؤون التعليمية الأستاذ يحيى بن صالح العماري ومدير عام التوجيه والإرشاد بوزارة التعليم الدكتور يحيى بن محمد الخبراني وعدد من مشرفي العموم في ادارة التوجيه والإرشاد بوزارة التعليم ومديري التوجيه والارشاد في عدد من إدارات التعليم بمناطق المملكة والمشرفين التربويين وقادة المدارس والمرشدين الطلابيين ووعدد من محبيه من الوسط التعليمي والرياضي ووجهاء وأعيان منطقة حائل.

بدأت فقرات حفل توديع فارس الأمسية الأستاذ فهد الموكاء بآيات عطرة من الذكر الحكيم ، ثم كلمة مدير عام التوجيه والإرشاد بالوزارة الدكتوريحيى الخبراني والذي عبر عن اعتزازه بهذه القامة التربوية وأن الإنسان عندما يتذكر الرموز الكبيرة أمثال أبا فيصل لايسعه إلا أن يقف احتراما لها ولاأدري هل أقول شعرا أونثرا أو من أين أبدأ من تعامله مع زملاءه في الميدان التربوي اوسعة صدره والتي وسعت جميع من حوله او العلاقات الإنسانية التي يتمتع بها وبعث الأمل في كل من يعمل معه وأكد ” الخبراني” بمجمل حديثه بأن” الموكاء” شخصية قيادية من الطراز الأول لديه قدره كبيرة على امتصاص غضب من حوله وكذلك شخصية اجتماعية ومحبوبة ليس على مستوى منطقة حائل فقط بل على مستوى الوطن، أضاف لتعليم منطقة حائل الكثير وغرس الحب والوفاء وهاهو الآن يحصد مازرع وماحضور الجماهير الغفيرة إلا شاهد على ذلك، فله من كل الأسرة التعليمية الحب والوفاء والعرفان على ماقدم بشكل عام ومن إدارة التوجيه والإرشاد بشكل خاص ولانقول إلا جزاك الله خيراً أبافيصل على ماقدمت.

عقبها عرضا مرئيا وفقرة انشادية للمحتفى به الأستاذ فهد الموكاء.

ثم كلمة المساعد للشؤون المدرسية بتعليم حائل نيابة عن المدير العام والذي عبر عن سعادته بالحضور والضيوف الكرام خصوصا من خارج منطقة حائل ممثلا بمدير عام التوجيه والارشاد ومشرفي العموم في الادارة العامة لإدارة التوجيه والإرشاد بالوزارة وومديري التوجيه والارشاد في المناطق التعليمية والزملاء من منسوبي التعليم بحائل مشرفيين وقادة مدارس ومرشديين طلابيين ومعلمين ووجهاء المجتمع ، وقال إن من الوفاء الإحتفاء بأهل الوفاء الذين بذلوا الكثير من العطاء والجهد والوقت ليؤدوا تبعات الأمانة التي أوكلت اليهم ولمجتمعهم ولوطنهم ثمارها جلية وهم على رأس العمل وحينما تركو العمل ايضا.

واضاف”أخي أبا فيصل عرفتك لعقود ثلاث في الميدان التربوي والتعليمي متميزا في مختلف المستويات داخل العمل والميدان وخارجه تحمل هم الرسالة التربوية التي أوكلت اليك متميزا في أخلاقك وتعاملاتك وفي عملك التربوي، وبين ” العبده” بانه عاصر أبا فيصل مرشدا طلابيا ومشرفا تربويا في إدارة التوجيه والإرشاد ومن ثم مديرا لإدارة التوجيه والإرشاد بتعليم حائل فكان نعم الأخ ونعم الرجل ونعم التربوي في مختلف الظروف والمواقف.

وقال”نؤكد أن أبا فيصل ترجل من صهوة العمل الرسمي لكنه الآن يقود صهوة العمل الإجتماعي بارك الله فيك أبا فيصل وجعل عملك في ميزان حسناتك.

ثم عقبها فقرة فيديو وفيلم وثائقي عن الأستاذ فهد الموكاء وعرض مرئي يحكي تفاصيل حياته ولادته ونشاته وحياته العلمية والعملية: حيث ولد في مدينة طابة عام 1385هـ من اسرة كريمة ودرس جزءا من المرحلة الإبتدائية في مدينة طابة وانتقل إلى مدينة حائل واكمل المرحلة الابتدائية في الفيصلية ثم درس المرحلة المتوسطة في المتوسطة الأولى والتي تسمى الآن ( متوسطة مكة) ودرس المرحلة الثانوية في الثانوية الأولى بحائل متزوج وله من الأولاد ولدين وبنتين حصل على درجة البكالوريوس في علم النفس من جامعة الملك سعود وبدء مرحلته العملية في مدينة عنيزه حيث عمل بإحدى المدارس هناك عاما واحدا انتقل بعدها الى مدينة حائل وباشر العمل في مدينة بقعاء بمتوسطة وثانوية بقعاء ومدرسة ثانوية حائل ومدرسة المعتصم الثانوية ثم انتقل للعمل في ادارة التوجيه والإرشاد ثم مديرا للإدارة وحتى تقاعده ومن الناحية الإجتماعية كان أبا فيصل وعلى فترات متقطعه من حياته مرتبطا بنادي الجبلين الرياضي وحتى تولى قيادة النادي وحقق النادي انجازات على مستوى المنطقة والوطن سواءاً كانوا ناشئين وشباب وكبار.

عقبها كلمة راعي الحفل الأستاذ فهد الموكاء والذي عبر عن سعادته بالضيوف والحضورالكريم وأكد ان الكلمات تعجز عن التعبير وعن رد الجميل بهذه المناسبة شكرا لكم من الأعماق شكرا لكل من حضر من داخل وخارج المنطقة شكرا لكل من قطع من وقته من أجلي شكرا لكل من تعنى و أنتم تاج كبير على رأسي وماقدمت هو جزء بسيط من رد الجميل للوطن الغالي والذي يحتاج الكثيرخصوصا في مثل هذه الأوقات لا أريد ان أقول وداعا ولكن اقول لكم شكرا من الأعماق والى لقاء في محافل أخرى

وفي ختام الأمسية تم تكريم فارس الحفل الأستاذ فهد الموكاء