وزارة الطاقة: رفع الدعم الحكومي عن الطاقة .. إشاعة

أكدت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، امس (الخميس)، أن ما يتداول في مواقع التواصل الاجتماعي حول البدء في رفع الدعم عن أسعار الطاقة بداية من اليوم الجمعة غير صحيح.

وأوضحت أن رفع الدعم عن الطاقة لن يبدأ إلا بعد تطبيق برنامج حساب المواطن وإيداع المبالغ للمستحقين، واصفة المعلومات المتداولة بالإشاعات.

جاء ذلك عبر الحساب الرسمي للوزارة على “تويتر”، حيث نشرت تغريدة كُتب فيها: “‏انتشرت في وسائل التواصل إشاعة أنه سيتم رفع الدعم الحكومي عن الطاقة غداً. والصحيح أنه سيتم ذلك بعد تطبيق برنامج حساب المواطن وإيداع المبالغ.”