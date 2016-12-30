 وزارة الطاقة: رفع الدعم الحكومي عن الطاقة .. إشاعة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 1 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 30 ديسمبر 2016 ميلاديا

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وزارة الطاقة: رفع الدعم الحكومي عن الطاقة .. إشاعة

وزارة الطاقة: رفع الدعم الحكومي عن الطاقة .. إشاعة
المناطق - متابعات

أكدت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، امس (الخميس)، أن ما يتداول في مواقع التواصل الاجتماعي حول البدء في رفع الدعم عن أسعار الطاقة بداية من اليوم الجمعة غير صحيح.
وأوضحت أن رفع الدعم عن الطاقة لن يبدأ إلا بعد تطبيق برنامج حساب المواطن وإيداع المبالغ للمستحقين، واصفة المعلومات المتداولة بالإشاعات.
جاء ذلك عبر الحساب الرسمي للوزارة على “تويتر”، حيث نشرت تغريدة كُتب فيها: “‏انتشرت في وسائل التواصل إشاعة أنه سيتم رفع الدعم الحكومي عن الطاقة غداً. والصحيح أنه سيتم ذلك بعد تطبيق برنامج حساب المواطن وإيداع المبالغ.”

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