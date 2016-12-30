زلزال بقوة 6ر6 درجة يضرب شرق إندونيسيا

ضرب زلزال بلغت قوته 6.6 درجات على مقياس ريختر منطقة قريبة من جزيرة سومبا شرق إندونيسيا.

وذكرت هيئة الجيوفيزياء الإندونيسية أن الزلزال وقع عند الساعة 0530 صباحاً بتوقيت شرق إندونيسيا (2230 من مساء الخميس بتوقيت جرينتش) وكان على عمق 91 كيلومتراً وحدث في المياه الواقعة بين جزيرتي سومبا وكومودو، ويبعد مركز الزلزال 59 كيلومتراً جنوب غربي جزيرة سومبا.

وأضافت الهيئة أنه لا يوجد خطر من حدوث أمواج مد عاتية “تسونامي”، كما أنه لم ترد تقارير على الفور عن حدوث إصابات أو أضرار.