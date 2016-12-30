استعدادا لتطبيق ضريبتي السلع الانتقائية والقيمة المضافة .. “الزكاة والدخل” تنتهي من تأسيس “إدارة الضرائب”

ذكرت مصادر أن هيئة الزكاة والدخل انتهت من مشروع استحداث إدارة الضرائب، وذلك استعدادا لتطبيق ضريبتي السلع الانتقائية والقيمة المضافة.

وأوضحت المصادر وفقا لـ “الإقتصادية” ، أن الهيئة تعمل حاليا مع الجهات المعنية ذات العلاقة للعمل على تطبيق الضرائب سواء من ناحية الآلية أو الحملات الإعلامية.

وسيتم البدء في فرض ضريبة السلع المنتقاة في الربع الثاني من عام 2017، وأما ضريبة القيمة المضافة فستطبق في الربع الأول من عام 2018.

وضريبة السلع المنتقاة خاصة بالمنتجات التي تتسبب في أضرار على الصحة؛ كمشتقات التبغ التي ستبلغ ضريبتها 100%‏، والمشروبات الغازية (ضريبتها 50%‏)، ومشروبات الطاقة (ضريبتها 100%‏).

كما يقصد بضريبة القيمة المضافة، الضريبة التي تفرض على فارق سعر التكلفة وسعر بيع المنتج، وتعد من الضرائب غير المباشرة التي تفرض على جميع السلع والخدمات إلا المستثنى منها بقرار.