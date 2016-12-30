 زوجة القاضي المختطف تدعو الى التوقف عن توجيه الاتهامات و نشر الشائعات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 1 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 30 ديسمبر 2016 ميلاديا

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زوجة القاضي المختطف تدعو الى التوقف عن توجيه الاتهامات و نشر الشائعات

زوجة القاضي المختطف تدعو الى التوقف عن توجيه الاتهامات و نشر الشائعات
المناطق - متابعات

قالت مصادر صحفية أن زوجة قاضي دائرة الأوقاف والمواريث المختطف بمحافظة القطيف، الشيخ محمد الجيراني،بعثت برسالة لجميع وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي حيث دعتهم إلى عدم استغلال حادثة اختطاف القاضي لتوجيه الاتهامات، مشددة على أهمية التوقف عن نشر الشائعات حول الحادث.

وقالت زوجة القاضي: ‘‘إنه من المهم الاكتفاء بما تنشره الجهات الأمنية فقط؛ حفاظاً على سير التحقيقات الأمنية‘‘، مؤكدة أنه لا يحق لأي جهة التصريح بأي مستجدات حول القضية، سوى المصرح لهم، وعائلته من الدرجة الأولى، سائلة الله أن يعيد زوجها سالماً إلى ذويه بحسب صحيفة ‘‘الرياض‘‘.

يشار إلى أن القاضي محمد الجيراني، تعرض للاختطاف من أمام منزله في جزيرة تاروت قبل أكثر من أسبوعين، وهي حادثة لقيت إدانة واسعة من كافة أبناء وأطياف المجتمع في أنحاء المملكة.

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