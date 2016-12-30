 بسبب البيع بالسعر الجديد من مطلع الإسبوع .. الأسواق تخلو من “السجائر” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 1 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 30 ديسمبر 2016 ميلاديا

احدث الأخبار

“صندوق التنمية العقاري” يدرج 124.4 ألف شخص متعثر في قوائم “سمة” استجابة لقطاع الأعمال .. “العمل” تتراجع عن إطلاق برنامج “نطاقات الموزون” الحقيل: صندوق التنمية العقاري سيعلن خلال الشهر المقبل عن أكبر رقم للقروض منذ تأسيسه 27 نفقًا تحت المسجد الأقصى تنذر بتدميره بسبب البيع بالسعر الجديد من مطلع الإسبوع .. الأسواق تخلو من “السجائر” زوجة القاضي المختطف تدعو الى التوقف عن توجيه الاتهامات و نشر الشائعات استعدادا لتطبيق ضريبتي السلع الانتقائية والقيمة المضافة .. “الزكاة والدخل” تنتهي من تأسيس “إدارة الضرائب” إلزام الكليات الصحية الحكومية والأهلية بـ”اختبارات التصنيف” للتمريض اعتباراً من يونيو زلزال بقوة 6ر6 درجة يضرب شرق إندونيسيا وزارة الطاقة: رفع الدعم الحكومي عن الطاقة .. إشاعة محبي الموكاء مدير إدارة التوجيه والارشاد يودعونه بحفل تكريمي ترامب يردّ على قنبلة أوباما: سألتقى قادة الاستخبارات وعلينا المضي قدماً

بسبب البيع بالسعر الجديد من مطلع الإسبوع .. الأسواق تخلو من “السجائر”

بسبب البيع بالسعر الجديد من مطلع الإسبوع .. الأسواق تخلو من “السجائر”
المناطق - متابعات

اكتظ المدخنون في منافذ البيع طلباً لشراء ما تبقى منها بالأسعار القديمة وبكميات كبيرة، فيما أكد أحد الباعة في مركز تسوق كبير بالرياض أنه بداية من مطلع الإسبوع سيتم البيع بالسعر الجديد الذي تضاعف عن سعره الحالي ووصل الى 40 ريالا.

ولم تفلح طلبات البعض بإغراء من سبقهم بالشراء للتنازل عما تم شراؤه بمبالغ تفوق سعر العلبة الكبيرة «الكرز»، إثر تأكيدات من الباعة عن نفاد الكميات مـن المحل، وأن لا دافع ربحياً وراء سحب الكميات الموجودة بالأسعار القديمة، بغية إعادة بيعها بالسعر الجديد بحسب صحيفة “الحياة”.

كما أنشأ مغردون وسماً على “تويتر” تحت مسمى “ارتفاع سعر الدخان”، أيدت من خلاله الأغلبية القرار لما يترتب عليه من خفض لعدد المدخنين في السعودية التي تحتل المرتبة الثالثة في النسبة خليجيا، إلا أن فئة منهم عارضوا للمحال التي استبقت القرار وأخفته بهدف بيعه بأضعاف مضاعفة في السوق السوداء رغم أنه قديم ولم يخضع لارتفاع الضرائب الجديدة للتبغ 100%.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>