بسبب البيع بالسعر الجديد من مطلع الإسبوع .. الأسواق تخلو من “السجائر”

اكتظ المدخنون في منافذ البيع طلباً لشراء ما تبقى منها بالأسعار القديمة وبكميات كبيرة، فيما أكد أحد الباعة في مركز تسوق كبير بالرياض أنه بداية من مطلع الإسبوع سيتم البيع بالسعر الجديد الذي تضاعف عن سعره الحالي ووصل الى 40 ريالا.

ولم تفلح طلبات البعض بإغراء من سبقهم بالشراء للتنازل عما تم شراؤه بمبالغ تفوق سعر العلبة الكبيرة «الكرز»، إثر تأكيدات من الباعة عن نفاد الكميات مـن المحل، وأن لا دافع ربحياً وراء سحب الكميات الموجودة بالأسعار القديمة، بغية إعادة بيعها بالسعر الجديد بحسب صحيفة “الحياة”.

كما أنشأ مغردون وسماً على “تويتر” تحت مسمى “ارتفاع سعر الدخان”، أيدت من خلاله الأغلبية القرار لما يترتب عليه من خفض لعدد المدخنين في السعودية التي تحتل المرتبة الثالثة في النسبة خليجيا، إلا أن فئة منهم عارضوا للمحال التي استبقت القرار وأخفته بهدف بيعه بأضعاف مضاعفة في السوق السوداء رغم أنه قديم ولم يخضع لارتفاع الضرائب الجديدة للتبغ 100%.