27 نفقًا تحت المسجد الأقصى تنذر بتدميره

أعلنت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات أنَّ الأنفاق الإسرائيلية تحت المسجد الأقصى بلغ عددها 27 نفقًا، محذِّرةً من خطورتها على المسجد وكافة المباني القائمة بالقدس.

وقال الأمين العام للهيئة عيسى حنا – في تصريحات صحفية، حسب “روسيا اليوم”، امس الخميس: “هناك إشارات واضحة بأنَّ الاحتلال الإسرائيلي يسعى لإقامة ما يسميه إسرائيل الكبرى على أرض فلسطين والقدس الكبرى كعاصمة لدولته”.

وأضاف: “عدد الأنفاق الإسرائيلية تحت القدس التي تربط المستوطنات بعضها ببعض، بلغ 27 نفقًا”.

وأشار إلى أنَّ الحفريات تحت المسجد الأقصى باتت أشبه بمدينة كاملة، وهي تأتي في إطار خطة مبرمجة لتهويد المسجد.

وكشف حنا عن حفر إسرائيل لثلاثة أنفاق جديدة تم افتتاح أحدها يوم الأربعاء الماضي.

وأوضَّح أنَّ النفق الأول يمتد من حي سلوان وسط القدس إلى حائط البراق وهو الجدار الغربي للحرم القدسي، والثاني من البراق إلى اتجاه المدرسة العمرية، بالحي الإسلامي وسط المدينة، والثالث من الحي الإسلامي إلى حائط البراق.

ودأبت إسرائيل منذ احتلالها لمدينة القدس عام 1967، على القيام بحفريات تحت المدينة، وبخاصةً البلدة القديمة فيها ومحيط المسجد الأقصى، بهدف تهجير الفلسطينيين من البلدة، وإحكام السيطرة على ساحات الحرم القدسي، كما يقول مسؤولون في دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس.