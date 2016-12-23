الحقيل: صندوق التنمية العقاري سيعلن خلال الشهر المقبل عن أكبر رقم للقروض منذ تأسيسه

قال وزير الإسكان ماجد الحقيل، أن صندوق التنمية العقاري لم يتوقف عن صرف القروض خلال العام 2016 حيث تم صرف 20 ألف قرض ولكن لم يتم إصدار ارقام جديدة.

وأضاف الحقيل، في تصريح لقناة الاقتصادية ، أن الصندوق يعتزم الإعلان عن دفعة جديدة خلال الشهر المقبل ستكون الأكبر في مسيرة الصندوق خلال الـ40 عاماً الماضية.