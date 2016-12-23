 استجابة لقطاع الأعمال .. “العمل” تتراجع عن إطلاق برنامج “نطاقات الموزون” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 1 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 30 ديسمبر 2016 ميلاديا

احدث الأخبار

“صندوق التنمية العقاري” يدرج 124.4 ألف شخص متعثر في قوائم “سمة” استجابة لقطاع الأعمال .. “العمل” تتراجع عن إطلاق برنامج “نطاقات الموزون” الحقيل: صندوق التنمية العقاري سيعلن خلال الشهر المقبل عن أكبر رقم للقروض منذ تأسيسه 27 نفقًا تحت المسجد الأقصى تنذر بتدميره بسبب البيع بالسعر الجديد من مطلع الإسبوع .. الأسواق تخلو من “السجائر” زوجة القاضي المختطف تدعو الى التوقف عن توجيه الاتهامات و نشر الشائعات استعدادا لتطبيق ضريبتي السلع الانتقائية والقيمة المضافة .. “الزكاة والدخل” تنتهي من تأسيس “إدارة الضرائب” إلزام الكليات الصحية الحكومية والأهلية بـ”اختبارات التصنيف” للتمريض اعتباراً من يونيو زلزال بقوة 6ر6 درجة يضرب شرق إندونيسيا وزارة الطاقة: رفع الدعم الحكومي عن الطاقة .. إشاعة محبي الموكاء مدير إدارة التوجيه والارشاد يودعونه بحفل تكريمي ترامب يردّ على قنبلة أوباما: سألتقى قادة الاستخبارات وعلينا المضي قدماً

استجابة لقطاع الأعمال .. “العمل” تتراجع عن إطلاق برنامج “نطاقات الموزون”

استجابة لقطاع الأعمال .. “العمل” تتراجع عن إطلاق برنامج “نطاقات الموزون”
المناطق - متابعات

قرر وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيض إيقاف إطلاق برنامج نطاقات الموزون إلى أجل غير مسمى.
وهذا ما كشف عنه الدكتور أحمد قطان وكيل الوزرة للسياسات العمالية حسبما أوردت صحيفة “الاقتصادية”، مشيراً إلى أن البرنامج كان من المقرر إطلاقه في ديسمبر الجاري.
وأوضح قطان أن ايقاف البرنامج جاء استجابة لرغبة قطاع الأعمال.
وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تعتزم إطلاق برنامج “نطاقات الموزون” الذي يعد تطويراً جديداً لبرنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف “نطاقات”، على أن يبدأ العمل به اعتباراً من يوم الأحد 11 ديسمبر 2016م.
وأهم المعايير التي يعتمد عليها نطاقات الموزون:
– نسبة التوطين في المنشأة.
– نسبة توطين النساء السعوديات في المنشأة.
– الاستدامة الوظيفية للسعوديين في المنشأة.
– أجور العاملين السعوديين في المنشأة.
– نسبة السعوديين ذوي الأجور المرتفعة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>