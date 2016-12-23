استجابة لقطاع الأعمال .. “العمل” تتراجع عن إطلاق برنامج “نطاقات الموزون”

قرر وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيض إيقاف إطلاق برنامج نطاقات الموزون إلى أجل غير مسمى.

وهذا ما كشف عنه الدكتور أحمد قطان وكيل الوزرة للسياسات العمالية حسبما أوردت صحيفة “الاقتصادية”، مشيراً إلى أن البرنامج كان من المقرر إطلاقه في ديسمبر الجاري.

وأوضح قطان أن ايقاف البرنامج جاء استجابة لرغبة قطاع الأعمال.

وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تعتزم إطلاق برنامج “نطاقات الموزون” الذي يعد تطويراً جديداً لبرنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف “نطاقات”، على أن يبدأ العمل به اعتباراً من يوم الأحد 11 ديسمبر 2016م.

وأهم المعايير التي يعتمد عليها نطاقات الموزون:

– نسبة التوطين في المنشأة.

– نسبة توطين النساء السعوديات في المنشأة.

– الاستدامة الوظيفية للسعوديين في المنشأة.

– أجور العاملين السعوديين في المنشأة.

– نسبة السعوديين ذوي الأجور المرتفعة.