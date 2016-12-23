 عوالق ترابية على الأجزاء الشرقية من غرب وجنوب غرب المملكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 1 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 30 ديسمبر 2016 ميلاديا

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عوالق ترابية على الأجزاء الشرقية من غرب وجنوب غرب المملكة

عوالق ترابية على الأجزاء الشرقية من غرب وجنوب غرب المملكة
واس - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئياً على مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية ، و تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية على الأجزاء الشرقية من غرب وجنوب غرب المملكة، كما يتوقع أن يتكون الضباب ليلاً على أجزاء من شمال المملكة.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، بينما تكون الرياح على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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