وزير الصحة : حنكة وسياسة الملك سلمان أسهمت ولله الحمد في صنع قرارات تاريخية

رفع معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة, التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله ـ بمناسبة حلول الذكرى الثانية لتوليه ـ رعاه الله ـ مقاليد الحكم.

وقال معاليه في كلمة له بهذه المناسبة :” بحمد الله نعيش اليوم مناسبة غالية وعزيزة على قلوبنا جميعاً وهي ذكرى بيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله ورعاه – ملكاً للبلاد, ففي هذا اليوم الخالد نستذكر جميعاً وبكل الفخر والاعتزاز مآثر خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ, وبصماته الواضحة على صعيد النماء والتطوير في العديد من المجالات المختلفة التي تمس حياة ورفاهية أبناء هذا البلد الكريم “.

وأضاف:” لقد شهد هذا العهد الميمون تحولات استراتيجية واعدة تمثلت في الرؤية السعودية 2030 وبرنامج التحول الوطني التي جسدت حرص القيادة الحكيمة على إحداث نقلة نوعية في مناحي الحياة كافة وأثبتت قوة ومتانة الاقتصاد السعودي ونالت رضا واستحسان المواطنين, ولقد أكدت هذه المبادرات الكريمة والخطوات الجبارة أن مستقبل هذا الوطن مشرق بإذن الله وحافل بالبذل والعطاء لدعم مسيرة التنمية في بلادنا الغالية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – أيده الله ورعاه – “.

وأوضح الدكتور الربيعة أنه على الصعيد الدولي فقد تبوأ الملك سلمان بن عبدالعزيز مكانة رفيعة وحظي بتقدير دولي ونالت المملكة بقيادته – حفظه الله -, احترام الجميع نتيجة لمواقفه الثابتة وقراراته الحاسمة التي تدل على ما يتمتع به من حنكة سياسية وحسن إدارة للأمور بحكمة وحصافة أسهمت ولله الحمد في صنع قرارات تاريخية ستظل عالقة في الأذهان, أما على الصعيد العربي والإسلامي فقد قدّم خادم الحرمين الشريفين للأمتين العربية والإسلامية خدمات جليلة لا ينكرها إلا جاحد وكانت له ولا تزال مناقب طيبة ومآثر جميلة في اتخاذ العديد من المواقف ودعم الدول العربية والإسلامية ومساندتها في المحافل القارية والدولية وامتدت أياديه البيضاء لمساعدة المحتاجين والفقراء وتقديم العون لهم .

وفي المجال الصحي فقد حظي القطاع الصحي في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود بدعم كريم وعطاء سخي كان له بالغ الأثر بتوفيق من الله في تجويد الخدمات الصحية والارتقاء بمستوى الأداء في المرافق الصحية، وواصلت وزارة الصحة جهودها الكبيرة لاستثمار هذا الدعم وتحقيق الاستفادة المثلى منه وبما ينعكس إيجاباً على صحة وسلامة المواطنين الأعزاء ويحقق تطلعاتهم ويلبي احتياجاتهم الصحية، كما قامت الوزارة وتماشياً مع رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني باتخاذ العديد من الخطوات الجادة وتنفيذ عدة مبادرات لتوفير الرعاية الصحية وتحسين خدمات الصحة التي حققت إنجازات متميزة في هذا المجال .

وأفاد معاليه أنه بعد هذا كله يحق لكل مواطن يعيش على ثرى بلادنا بلاد الخير والعطاء أن يفخر بهذه المناسبة الكريمة وبقائد هذه الأمة العظيمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – ، سائلا الله العلي القدير أن يحفظ لهذه البلاد الطاهرة ولاة أمرها، وأن يحفظ وطننا الغالي من كل سوء ومكروه، وأن يديم علينا نعمة الأمن والاستقرار، وأن يمتع الجميع بدوام الصحة والعافية، إنه سميع مجيب، وهو ولي ذلك والقادر عليه.