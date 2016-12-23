“الخدمة المدنية” تطلق برنامجاً إلكترونياً لتوظيف المواطنين في مناطقهم

أطلقت وزارة الخدمة المدنية برنامجاً إلكترونياً جديداً بمسمى “مرشد التوظيف الإلكتروني”، بهدف توطين الوظائف الحكومية حسب المناطق، وذلك بتوجيه طالبي الوظائف للتخصصات المطلوبة بالجهات الحكومية في مناطقهم.

وأوضح تقرير للوزارة، بحسب صحيفة “المدينة”، أن البرنامج يهدف لمساعدة الطلاب في المرحلة الثانوية وأولياء أمورهم لاختيار التخصص المناسب قبل دخول الجامعة، عن طريق ربط عملية القبول بمؤسسات التعليم العالي ومخرجاته بالحاجة الحقيقية لسوق العمل في كل منطقة على حدة، وتشجيع طالبي الوظائف من الجنسين للتوجه للعمل في مناطقهم.

وتتمثل أهداف برنامج “مرشد التوظيف الإلكتروني” في: ربط خطط التعليم العالي بالبعد الجغرافي والاحتياجات الفعلية للمناطق، الاطلاع على التخصصات المطلوبة ودرجة الاكتفاء، تطوير المنظور الثقافي للمجتمع بالوظائف الحكومية، تحسين مخرجات التعليم العالي، ووقف نزف مخرجات بعض التخصصات بمسارات العلوم الإنسانية.