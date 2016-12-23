 الناتو: استخدام القوة العسكرية في سوريا قد يؤدي لصراع إقليمي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 1 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 30 ديسمبر 2016 ميلاديا

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الناتو: استخدام القوة العسكرية في سوريا قد يؤدي لصراع إقليمي

الناتو: استخدام القوة العسكرية في سوريا قد يؤدي لصراع إقليمي
المناطق - وكالات

صرح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، بأن استخدام القوة العسكرية في سوريا قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع.

وقال ستولتنبرغ: “نعرف أن القوة العسكرية هي أداة بالغة القوة، ولكننا نعرف أيضاً أن القوة العسكرية لا تحل دائماً المشكلات، وقام حلفاء الناتو بتقييم الوضع في سوريا، وتوصل التقييم إلى أن استخدام القوة العسكرية قد يؤدي إلى تفاقم الوضع”.

وأضاف أن “استخدام حلفاء الناتو للقوة العسكرية ضد نظام بشار الأسد دون تفويض واضح من الأمم المتحدة، ينذر بتفاقم الصراع في حلب، ويمكن أن يتسبب في تدهور الوضع الإنساني المروع في البلاد، وقد يؤدي إلى صراع إقليمي أوسع”.

وأكد ستولتنبرغ أن مهمة الناتو الرئيسية هي الدفاع عن الدول الأعضاء في الحلف وأراضي جميع الحلفاء بالناتو، مضيفاً أن الناتو ليس “شرطي العالم”.

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