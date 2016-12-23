توظيف سعوديات في كونترات مطارات المملكة خلال النصف الأول من2017م

ذكرت مصادر مطلعة وفقا لصحيفة “مال” انه سيتم خلال النصف الأول من العام المقبل 2017 توظيف سيدات سعوديات في كونترات الخدمات الأرضية في مطارات المملكة لإنهاء إجراءات السفر على ان يتم البدء بثلاث مطارات كخطوة أولى تتبعها خطوات توسعية في بقية المطارات.

ووفقا للمعلومات ستبدأ الشركة السعودية للخدمات الارضية “SGS” – شركة مساهمة مدرجة في سوق الأسهم – وهي احدى الشركات المقدمة للخدمات الارضية في مطارات المملكة بتحديد خطط وترتيبات لتوظيف العنصر النسائي في منظومتها التشغيلية بمطارات المملكة خلال الربع الاول من العام المقبل 2017 على ان يبدأ التوظيف في الربع الثاني بعد ان يتم تدريبهن على منصات انهاء إجراءات السفر للركاب في المطارات وتصعيد الركاب.

وأكد قايد العتيبي الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخدمات الارضية المعلومات، الى ان شركته ستتوسع في التوظيف خاصة العنصر النسائي، مرجعا ذلك الى توسع عمليات التشغيل وارتفاع عدد الرحلات اضافة الى ملائمة الصالات والمطارات الجديدة للتوسع في عمل النساء في المطارات بما يحفظ لهن بيئة عمل مناسبة لهن لاسيما انهن يعملن حاليا كمفتشات تابعات لوزارة الداخلية وايضا كبائعات في الاسواق الحرة.