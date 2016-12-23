 العيادات التخصصية السعودية في مخيم الزعتري  تتعامل مع  (2548) مراجع  من الاشقاء السوريين خلال الاسبوع 208 | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 1 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 30 ديسمبر 2016 ميلاديا

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العيادات التخصصية السعودية في مخيم الزعتري  تتعامل مع  (2548) مراجع  من الاشقاء السوريين خلال الاسبوع 208

العيادات التخصصية السعودية في مخيم الزعتري  تتعامل مع  (2548) مراجع  من الاشقاء السوريين خلال الاسبوع 208
المناطق - الرياض

تعاملت الحملة الوطنية السعودية لنصرة الاشقاء في سوريا ومن خلال عياداتها التخصصية في مخيم الزعتري مع (2548) مراجع من الاشقاء السوريين خلال الاسبوع 208 تم تقديم  كافة الخدمات  العلاجية لهم في كافة التخصصات الطبية.

حيث حققت عيادة الاطفال أعلى عدد من المراجعين بواقع ( 793) طفل كما استقبلت عيادة الطب العام (230) مراجع وقدمت عيادة النسائية العلاج اللازم ل (198) سيدة سورية  كما راجع عيادتي الجلدية والاذنية عدد (227) و (125) مراجعاً على التوالي ، وقدمت عيادة العظام الخدمات الصحية لعدد (130) مراجع وتعاملت عيادة القلبية مع (59) شقيقاً سورياً .

واوضح المدير الطبي للعيادات التخصصية السعودية الدكتور حامد المفعلاني أن العيادات تستقبل المراجعين من الاشقاء السوريين  بمختلف الفئات العمرية  حيث يتم التعامل معهم وتقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم بشكل منتظم من خلال كوادر طبية متخصصة تتمتع بكفاءة عالية على مستوى مخيم الزعتري .

بدورة اكد المدير الاقليمي للحملة الوطنية السعودية لنصرة الاشقاء في سوريا الدكتور بدر بن عبد الرحمن السمحان ان الحملة الوطنية السعودية تولي الاهتمام الكبير للمحور الطبي خصوصا في مثل هذه الأجواء الباردة في منطقة بلاد الشام والتي ينتج عنها انتشار الامراض الموسمية والتي تحتاج للمتابعة المستمرة و تقديم العلاج المناسب للاشقاء اللاجئين السوريين بالإضافة الى الاهتمام  بكافة المحاور الاغاثية سواءً الطبية منها او الاجتماعية او الغذائية اوالموسمية اوالايوائية اوالاغاثية والتي تاتي انفاذاً للتوجيهات الحكيمة من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الامين وسمو ولي ولي العهد -حفظهم الله- والتبرع السخي الذي يقدمه الشعب السعودي الكريم لاشقائهم من الشعب السوري العزيز سائلا الله العلي القدير ان يجزي المتبرعين خير الجزاء

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