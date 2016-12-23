وظائف بمركز الأمير سلطان بن عبد العزيز للخدمات المساندة للتربية الخاصة

أعلن مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز للخدمات المساندة للتربية الخاصة بالرياض عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة.

وجاءت الوظائف على النحو التالي:

1- أخصائي نفسي

المتطلبات:

– سنة خبرة في نفس المجال.

– الوظيفة متاحة للرجال فقط.

2- أخصائي نطق ولغة

المتطلبات:

– خبرة في نفس المجال.

– الوظيفة متاحة للرجال فقط.

3- مدير الشؤون الإدارية والمالية

المتطلبات:

– بكالوريوس إدارة أعمال أو ما يعادلها كحد أدنى.

– عدد 8 سنوات خبرة إدارية ومالية منها سنتان خبرة كمدير.

4- مدير إدارة التدريب

– بكالوريوس إدارة أعمال أو ما يعادلها كحد أدنى.

– عدد 8 سنوات خبرة في مجال التدريب منها سنتين خبرة كمدير.

5- أخصائي تدريب

المتطلبات:

– بكالوريوس إدارة أعمال أو ما يعادلها كحد أدنى.

– خبرة سنة كحد أدنى في مجال التدريب وتخطيط البرامج.

6- سائق

المتطلبات:

– شهادة الكفاءة المتوسطة كحد أدنى.

– رخصة قيادة عمومي.

وأفادت بأن التقديم متاح حالياً لمن تنطبق عليهم الشروط من خلال إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني jobs@sessc.sa