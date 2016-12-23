 وظائف بمركز الأمير سلطان بن عبد العزيز للخدمات المساندة للتربية الخاصة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 1 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 30 ديسمبر 2016 ميلاديا

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وظائف بمركز الأمير سلطان بن عبد العزيز للخدمات المساندة للتربية الخاصة

وظائف بمركز الأمير سلطان بن عبد العزيز للخدمات المساندة للتربية الخاصة
المناطق - الرياض

أعلن مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز للخدمات المساندة للتربية الخاصة بالرياض عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة.

وجاءت الوظائف على النحو التالي:

1- أخصائي نفسي
المتطلبات:
– سنة خبرة في نفس المجال.
– الوظيفة متاحة للرجال فقط.

2- أخصائي نطق ولغة
المتطلبات:
– خبرة في نفس المجال.
– الوظيفة متاحة للرجال فقط.

3- مدير الشؤون الإدارية والمالية
المتطلبات:
– بكالوريوس إدارة أعمال أو ما يعادلها كحد أدنى.
– عدد 8 سنوات خبرة إدارية ومالية منها سنتان خبرة كمدير.

4- مدير إدارة التدريب
– بكالوريوس إدارة أعمال أو ما يعادلها كحد أدنى.
– عدد 8 سنوات خبرة في مجال التدريب منها سنتين خبرة كمدير.

5- أخصائي تدريب
المتطلبات:
– بكالوريوس إدارة أعمال أو ما يعادلها كحد أدنى.
– خبرة سنة كحد أدنى في مجال التدريب وتخطيط البرامج.

6- سائق
المتطلبات:
– شهادة الكفاءة المتوسطة كحد أدنى.
– رخصة قيادة عمومي.

وأفادت بأن التقديم متاح حالياً لمن تنطبق عليهم الشروط من خلال إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني jobs@sessc.sa

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