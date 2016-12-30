 الهدنة السورية.. خروقات في الساعات الأولى من قوات النظام | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 1 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 30 ديسمبر 2016 ميلاديا

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الهدنة السورية.. خروقات في الساعات الأولى من قوات النظام

الهدنة السورية.. خروقات في الساعات الأولى من قوات النظام
المناطق - وكالات

شهدت عدة جبهات في شتى أنحاء سوريا خروقاً للهدنة التي دخلت حيز التنفيذ منتصف ليل الخميس بالتوقيت المحلي، وذلك وفق اتفاق أعلنته روسيا بين الحكومة السورية والمعارضة بضمانات روسية تركية.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا الذي دخل حيز التنفيذ برعاية روسيا وتركيا، يبدو متماسكاً إلى حد كبير حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة. وأوضح المرصد أنه بعد أكثر من ساعة من بدء الهدنة خيم الهدوء على معظم أنحاء البلاد.

ومع ذلك، سمع فيما بعد دوي إطلاق نار استهدف بلدتي درعا والقنيطرة الخاضعتين لسيطرة المعارضة في جنوب البلاد، بينما لم يتم الإبلاغ عن سقوط ضحايا، بحسب المرصد.

وقال المتحدث باسم جماعة جيش الأنصار المعارضة محمد رشيد، إن قوات النظام انتهكت الهدنة وقصفت مناطق في قريتي عطشان وسكيك في محافظة إدلب المتاخمة لحماة.

أما في حلب، تدور اشتباكات بين فصائل المعارضة والميليشيات الإيرانية على جبهة هوبر وأبورويل في ريف حلب الجنوبي، بحسب المرصد.

كما شهدت الساعة التي سبقت بدء سريان الاتفاق، قصفاً من قبل قوات النظام بالقذائف المدفعية والصاروخية على مناطق في جبلي الأكراد والتركمان، بريف اللاذقية الشمالي، ومناطق أخرى في أطراف مدينة جسر الشغور وريفها الغربي بمحافظة إدلب، إضافة لسقوط قذائف صاروخية على مناطق في القسم الغربي من مدينة حلب، وسقوط قذائف على مناطق في ضاحية الأسد التي تسيطر عليها قوات النظام قرب مدينة حرستا بريف دمشق.

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