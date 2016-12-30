وافد يقتل كويتي في مخيم بحفر الباطن

لقي مواطن كويتي مصرعه بضربه من قبل وافد بآله حادة على رأسه بمخيم بمنطقة صحراوية على بعد 50 كم من حفر الباطن.

وقال المتحدث الاعلامي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي عند الساعه الرابعه مساء الخميس ١٤٣٨/٣/٣٠، تبلغت شرطة محافظة حفرالباطن من مواطن خليجي، أنه أثناء قدومه لزيارة عمه من جنسيته والمتواجد بمخيمه الواقع بمنطقه صحراوية علي بعد ٥٠ كم شمال محافظة حفر الباطن، عثر عليه متوفيا إثر تعرضه لإصابة شديده بالرأس، وفور تلقي البلاغ باشر المختصون بالشرطة إجراءات الضبط الجنائي للكشف عن ملابساته.

وعليه، توصلت مجريات التحقيق والبحث والتحري عن تورط وافد عربي عشريني في مقتله، بعد الاعتداء عليه بأداة حادة وإصابته بالرأس، إثر خلاف نشب فيما بينهما والاستيلاء على مركبته والهرب بها لوجهة غير معلومة.

ومن خلال تحريات موسعة عن المتهم، تم التوصل إلى مكان اختفائه والقبض عليه، وقد أقر بارتكابه الجريمه وأرشد على مركبة المجني عليه ومتعلقاته الشخصية، وجرى إيقافه تمهيدا لإحالته وملف الحادثة لهيئة التحقيق والإدعاء العام.