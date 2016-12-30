مصدر: الاتفاق السوري يتضمن انسحاب ميليشيات إيران

كشفت مصدر دبلوماسي، أنّ الورقة الأساسية لوقف إطلاق النار في سوريا التي تمّ التوصل إليها أمس الخميس بجهود تركية روسية، تضمّنت ما يشير إلى قيام روسيا بالضغط على إيران لاحقاً لسحب جميع الميليشيات الشيعية التابعة لها من سوريا.

كما تضمنت الورقة منح مهلة زمنية معيّنة للمعارضة لسحب العناصر المعتدلة والعناصر السورية من تنظيم فتح الشام (جبهة النصرة سابقاً).

وتتضمن الورقة الأساسية أيضاً، بحسب المصدر، تعهداً روسياً بإيقافها للقصف الجوي الذي يقوم به نظام الأسد منذ سنوات على كامل الأراضي السورية، ويعطي النص أيضاً الحق للأطراف المتنازعة بالرد على القصف المدفعي أو الصاروخي الذي تتعرض إليه من أي جهة كانت، وفقاً للصحيفة القبس الكويتية.

وأكّد مسؤول في المعارضة المسلحة تصريحات المصدر الدبلوماسي، لكنّه رفض التعليق عمّا اذا كانت هذه النقاط لا تزال موجودة في الاتفاق الذي وقّع في نهاية المطاف والذي أدخل وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، خصوصاً أن البيانات الروسية والتركية لم تشر إلى هذا الأمر حتى الآن.