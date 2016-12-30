 وفد من مؤسسة الأمير محمد بن فهد يزور مركز عيسى الثقافي بالبحرين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 1 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 30 ديسمبر 2016 ميلاديا

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وفد من مؤسسة الأمير محمد بن فهد يزور مركز عيسى الثقافي بالبحرين

وفد من مؤسسة الأمير محمد بن فهد يزور مركز عيسى الثقافي بالبحرين
الدمام - المناطق

قام وفد من مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية برئاسة الأمين الدكتور عيسى بن حسن الانصاري بزيارة إلى مركز عيسى الثقافي بمملكة البحرين.

وكان في استقبالهم الشيخ خالد بن خليفة ال خليفة نائب رئيس مجلس الامناء والمدير التنفيذي لمركز عيسى الثقافي ، وكذلك الشيخ راشد بن عيسى ال خليفة مدير مركز الوثائق التاريخية بمملكة البحرين وعدد من المسؤولين بالمركز ، حيث تجول الوفد بارجاء المركز وأستمع الى اهدافه وانجازاته.

كما تم عقد اجتماع مشترك لبحث أوجه التعاون بين المركز ومؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية من خلال تنفيذ عدد من المبادرات وتوقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين ، كما سيقوم وفد من مركز خليفه الثقافي برئاسة الشيخ خالدبن خليفه الى مقر المؤسسة بالمملكة للاطلاع على برامجها ومشاريعها وبحث سبل العمل المشترك بين الطرفين.

وفي نهاية زيارة الوفد قدم الشيخ خالد ال خليفة هدية تذكارية للامين العام لمؤسسة الأمير محمد بن فهد الدكتور عيسى الانصاري ، كما قدم الدكتور الانصاري للشيخ خالد هدية عباره عن كتاب مبادرات الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز رئيس مجلس أمناء المؤسسة .

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