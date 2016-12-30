“تعليم الشرقية ” يختتم برنامج تمكين قدرات معلمي العلوم والرياضيات

اختتمت ادارة تعليم المنطقة الشرقية أمس برنامج التطوير المهني المتمازج لمعلمي الرياضيات والعلوم” تمكين “ في مرحلته الأولى والذي يقام بالشراكة مع شركة تطوير للخدمات التعليمية وذلك بحضور المساعد للشؤون التعليمية رئيس اللجنة الاشرافية للبرنامج الدكتور سامي العتيبي، و رئيس اللجنة التنفيذية مدير ادارة التدريب والابتعاث شوقي باوزير، ونائب رئيس اللجنة عبدالله آل مقبل، وبحضور أعضاء اللجنة مدير ادارة الاشراف ممدوح فتح الدين، ومدير العلاقات العامة والاعلام سعيد الباحص، وبحضور الرئيس العام لمجموعة الحصان للتعليم والتدريب رشيد الحصان.

وأشار مساعد مدير ادارة التدريب والابتعاث بتعليم المنطقة الشرقية ومنسق البرنامج زياد الشمري، بأن البرنامج والذي استمرت فعالياته ستة أسابيع بمقر مركز الامير محمد بن فهد لتنمية الشباب بالدمام قد انتظم به 90 معلماً ممثلين لعدد من مدارس تعليم الشرقية.

ولفت الشمري بأن البرنامج والذي خصصت له أربعة قاعات تدريبية تضمن العديد من الأهداف الاستراتيجية لوزارة التعليم, ومنها تطوير مهارات المعلمين في عمليتي التعليم والتعلم لمواد الرياضيات والعلوم، بتدريب المعلمين على استراتيجيات تدريس متقدمة ومتطورة وتفعيل منصات التعلم الالكتروني التفاعلي، إضافة إلى مهارات إدارة الصف وتطوير مهارات التفكير المتقدم لدى الطلاب، وقيادة التعلم النشط، كذلك تخطيط الدروس، لافتاً بأن البرنامج تم إعداده وفق أعلى متطلبات ومعايير برامج التطوير المهني للمعلمين من خلال مشاركة أكثر من 100 خبير تعليمي وطني ودولي.

وفي ختام البرنامج كرم الدكتور العتيبي، المدربين المركزيين وأعضاء اللجنة الاشرافية والتنفيذية ومنسق المشروع .