فوائد المشي لمدة ٣٠ دقيقة يوميا

فوائد المشي لمدة ثلاثين دقيقة يوميا أكثر من هائلة! المشي من أقل الرياضات التي تتطلب بذل مجهود كي يحتفظ جسمك بحالة صحية جيدة. ولرياضة المشي فوائد كثيرة لا يمكن حصرها، لذا اخترنا لك فيما يلي أهم ١٠ فوائد تكتسبينها من رياضة المشي لمدة ٣٠ دقيقة يوميا.ومنها:

١- أنه يحارب الإنفلونزا والرشح والزكام. فالأشخاص الذين يعتادون على المشي لمدة ٣٠ دقيقة يوميا أقل عرضة للإصابة بنزلات البرد.

٢- تساعد رياضة المشي على تحريك عضلات الجسم بأكملها وتغذية خلايا وأنسجة المخ.

٣- من فوائد المشي أنه يحد من الشعور بالقلق والتوتر. فقد أشارت الأبحات العلمية أن عملية الإستنشاق والزفير التى يمارسها الشخص خلال المشي تساهم إلى حد كبير في الإسترخاء وتهدئة الأعصاب والتخفيف من الضغط النفسي.

٤- كلما مشيتِ، ازدادت رشاقة منطقة الخصر. فالمواظبة على المشي يعمل على شد عضلات البطن وحرق الكثير من الدهون المختزنة في المنطقة المحيطة بالخصر.

٥- من فوائد المشي أنه يساعد على شد عضلات المؤخرة وتقوية عضلات الأرداف والفخذين.

٦- من فوائد المشي أسفل أشعة الشمس بانتظام يساهم فى تعزيز فيتامين D في الدم مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

٧- إذا كان يمتلكك شعور بالحزن أو الإكتئاب، فإن ممارسة رياضة المشي على أنغام الموسيقى هي العلاج الأمثل لك، ذلك لأنها تخلصك من الطاقة السلبية الموجودة بالجسم كما أنها تعزز من إفراز هرمونات السعادة.

٨- رياضة المشي سهلة ولا تحتاج إلى إمكانيات كبيرة أو مكان محدد للممارستها، كل ما عليك فعله هو وقف سيارتك في مكان يبعد عن منزلك أو مكتب العمل قليلا والإستماع برياضة المشي في الهواء المنعش.

٩- من فوائد المشي أنه يساهم فى محاربة سرطان الثدي، فقد أثبتت الدرارسات أن المرأة التى تعتاد على المشي لمدة ٣٠ دقيقة على الأقل يوميا تمتلك فرص أكبر للشفاء من مرض سرطان الثدي.

١٠- من فوائد المشي أنه يساعد على تنشيط الدورة الدموية في الجسم وهو ما يساعد فى تقوية العظام والحفاظ على توازن الجسم.