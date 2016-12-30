تركيا: القبض على 30 شخصاً على صلة بداعش في أضنة

ألقت الشرطة التركية، الجمعة، القبض على 30 شخصا يشتبه بأنهم على صلة بتنظيم داعش في إقليم أضنة بجنوب البلاد، فيما تصاعدت حدة الاشتباكات بين الجنود الأتراك والتنظيم المتشدد في شمال سوريا، بحسب ما ذكرته وكالة “دوجان” للأنباء.

وأضافت أن شرطة مكافحة الإرهاب نفذت 40 مداهمة متزامنة بالمنطقة في عملية تدعمها طائرات الهليكوبتر.

وأشارت إلى أن المشتبه بهم نقلوا إلى مقر شرطة أضنة بعد فحوص معتادة على الصحة.

وبدأت تركيا توغلا عسكريا في سوريا في 24 أغسطس/آب دعما لمقاتلي المعارضة السوريين في محاولة لطرد متشددي داعش من المنطقة الحدودية.

وكثيرا ما تداهم أنقرة مواقع تشتبه بأنها مخابئ للمتشددين في اسطنبول وغيرها من المدن التركية.