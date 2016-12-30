 العيادات التخصصية السعودية تتعامل مع 2548 مراجعًا من اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 1 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 30 ديسمبر 2016 ميلاديا

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العيادات التخصصية السعودية تتعامل مع 2548 مراجعًا من اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري

العيادات التخصصية السعودية تتعامل مع 2548 مراجعًا من اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري
المناطق - واس

تعاملت العيادات التخصصية السعودية مع 2548 مراجعًا من أبناء اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري بالأردن خلال الأسبوع ال 208 .
وحققت عيادة الأطفال أعلى عدد من المراجعين بواقع 793 طفلاً كما استقبلت عيادة الطب العام 230 مراجعًا وقدمت العيادة النسوية العلاج اللازم ل 198 امرأة سورية, كما راجع عيادتي الجلدية والأذنية 227 و 125 مراجعًا على التوالي، وقدمت عيادة العظام الخدمات الصحية ل 130 مراجعًا وتعاملت عيادة القلبية مع 59 لاجئًا سوريًا.
وأوضح المدير الطبي للعيادات التخصصية السعودية الدكتور حامد المفعلاني أن العيادات تستقبل المراجعين من اللاجئين السوريين بمختلف الفئات العمرية حيث يتم التعامل معهم وتقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم بشكل منتظم من خلال كوادر طبية متخصصة تتمتع بكفاءة عالية على مستوى مخيم الزعتري .
وأكد المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا الدكتور بدر بن عبد الرحمن السمحان بدوره أن الحملة السعودية تولي الاهتمام الكبير للمحور الطبي خصوصًا في مثل هذه الأجواء الباردة في منطقة بلاد الشام والتي ينتج عنها انتشار الأمراض الموسمية والتي تحتاج للمتابعة المستمرة و تقديم العلاج المناسب للأشقاء اللاجئين السوريين بالإضافة إلى الاهتمام بجميع المحاور الإغاثية سواءً الطبية منها أو الاجتماعية أو الغذائية أو الموسمية أو الإيوائية أو الإغاثية.
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