 إلزام الكليات الصحية الحكومية والأهلية بـ “اختبارات التصنيف” للتمريض.. اعتباراً من يونيو | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 1 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 30 ديسمبر 2016 ميلاديا

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إلزام الكليات الصحية الحكومية والأهلية بـ “اختبارات التصنيف” للتمريض.. اعتباراً من يونيو

إلزام الكليات الصحية الحكومية والأهلية بـ “اختبارات التصنيف” للتمريض.. اعتباراً من يونيو
المناطق - واس

أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، أن اختبار الرخصة السعودية لمزاولة مهنة التمريض (أخصائي) سيكون إلزاما لجميع مخرجات الكليات الصحية الحكومية والأهلية، بدءاً من شهر يونيو لعام 2017م، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس أمناء الهيئة.
وأوضح المدير العام للإعلام والاتصال المتحدث الرسمي للهيئة عبدالله الزهيان، أن عدد المحاولات للنجاح في هذا الاختبار هي أربع محاولات في السنة الواحدة، وفي حال تم اجتياز الاختبار، فيتم إعطاء المتقدم اذا رغب (فرصتين) إضافية فقط لتحسين الدرجة لغرض المنافسة في القبول لبرامج شهادة الاختصاص السعودية، مشيراً إلى أن صلاحية نتيجة الاختبار هي خمس سنوات من تاريخ النجاح في الامتحان.
ولفت الزهيان إلى أن عدد أسئلة الاختبار هي 150سؤال، ومدة الاختبار ثلاث ساعات، والنسبة المطلوبة للنجاح هي 50 في المئة، مؤكدا مضي «الهيئة» نحو تطوير مهنة التمريض ورفع كفاءة الكوادر العاملة فيه بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، وضمن الخطة الاستراتيجية للهيئة التي تهدف إلى رفع كفاءة ومأمونية القطاع الصحي بما يعود بالنفع على المجتمع والمريض .

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