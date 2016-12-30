مجلس الأمن يناقش الهدنة السورية في اجتماع اليوم

يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعاً اليوم الجمعة، لمناقشة الموضوع السوري، عقب دخول اتفاق وقف إطلاق النار في عموم سوريا منتصف الليلة الماضية حيّز التنفيذ، بضمانة تركية وروسية.

وقال بيان صادرعن الأمم المتحدة، إن مجلس الأمن الدولي سيعقد اجتماعاً مغلقاً لبحث الموضوع السوري، اليوم الجمعة، دون إعطاء معلومات حول الجهة التي طلبت عقد الاجتماع.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أعلن أمس الخميس، التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين المعارضة السورية والنظام، بضمانة بلاده وتركيا.

بدورها أكدت الخارجية التركية، التوصل للاتفاق، ولفتت إلى أن المجموعات التي يصنفها مجلس الأمن الدولي كمنظمات إرهابية، ليست جزءا من الاتفاق، وأن أنقرة وموسكو تضمنان تطبيقه.