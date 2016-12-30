حائزون لجائزة نوبل للسلام يدعون الأمم المتحدة للتدخل من أجل أقلية الروهينغا المسلمة في بورما

دعا عدد من الحائزين جائزة نوبل للسلام أمس الأمم المتحدة إلى التدخل من أجل أقلية الروهينغا المسلمة في بورما.

وفي رسالة مفتوحة إلى مجلس الأمن رأى الموقعون أن “مأساة إنسانية ترقى إلى تطهير إتني وجرائم ضد الإنسانية تجري في بورما”.

وحض الموقعون على الرسالة الأمم المتحدة للضغط على الحكومة البورمية حتى “ترفع كل القيود عن المساعدات الإنسانية” للروهينغا، مطالبين بـ”تحقيق دولي مستقل” حول مصيرهم.

كما ناشدوا أعضاء مجلس الأمن الـ15 بـ”إدراج هذه الأزمة بصورة عاجلة على جدول أعمال المجلس” وطلبوا من الأمين العام للأمم المتحدة سواء الحالي بان كي مون أو خلفه أنطونيو غوتيريس أن “يزور بورما في الأسابيع المقبلة”.

وبين الموقعين 11 من حاملي جائزة نوبل للسلام بينهم خوسيه راموس هورتا، وملالا يوسفزاي ومحمد يونس وشيرين عبادي، فضلاً عن رئيس الوزراء الإيطالي السابق رومانو برودي ورجل الأعمال البريطاني ريتشارد برانسون.

وتشهد بورما اضطهادًا لأقلية الروهينغا المسلمة التي تعدها الأمم المتحدة الأقلية الأكثر تعرضًا للاضطهاد في العالم.