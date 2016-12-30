 5 عوامل وراء اختيار أبها عاصمة للسياحة العربية 2017 | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 1 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 30 ديسمبر 2016 ميلاديا

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5 عوامل وراء اختيار أبها عاصمة للسياحة العربية 2017

5 عوامل وراء اختيار أبها عاصمة للسياحة العربية 2017
المناطق ـ أبها
وقفت 5 عوامل وراء اختيار مدينة أبها  عاصمة للسياحة العربية 2017 من قبل لجنة الخبراء بمنظمة السياحة في جامعة الدول العربية . وتلك المعايير وفقا لرئيس منظمة السياحة العربية الدكتور بندر آل فهيد ، هي  : الطبيعة والمناخ والأنماط السياحية ، مكانتها التاريخية ، موروثها الثقافي و الاجتماعي ، البيئة الزراعية الفريدة ، المهرجانات الخاصة بها .
مقومات طبيعية وأنماط متعددة ومناخ أجمل 
تحار في مقومات الطبيعة بين جمال الغابات بين السودة ودلغان والحبلة والمرتفعات ذات الإطلالات الشاهقة أهمها أعلى نقطة في المملكة ( السودة ) ، بينما أن المناخ يظل الأجمل في المملكة إذ يعتدل في الصيف ويميل لبرودة نسبية في الشتاء ، أما الأنماط السياحية فهي متنوع ولا تنحصر .
موقع استراتيجي
أهمية موقع المدينة في المنطقة الاستراتيجية كونها ممر أهم الطرق التجارية ، ومسرح لمختلف التأثيرات الحضارية أبرزها: مدينة جُرش .
سياحة بيئة لا تضاهى
وللسياحة البيئية بالمدينة  مميزات متفردة ، إذ تستحوذ على ٧٠ ٪‏ من غطاء المملكة النباتي ، وتملك بيئة نظيفة وخالية من التلوث وبيئات محمية (مثل محمية ريدة) ، ناهيك عن ظاهرة صعود الضباب من أودية تهامة وتجمعه في أعالي الجبال ووجود المسطحات المائية مجاورة .
فيما أن أبرز أنواع الغطاء النباتي : أشجار العرعر ، النباتات الصبارية ونبات العدنه ونبات الطلح .
موروث غني
وفِي المدينة موروث ثقافي واجتماعي غني ، في مقدمته سوق الثلاثاء ، و “قرية المفتاحة التشكيليّة” منبع الفن والجمال ، و حي مقابل الذي كان مقرّ المتصرّفية العثمانيّة .
والمعالم الحبلية بمدينة أبها تحمل تاريخا غنيا ، وهي : جبلُ ذرة الذي كان ثكنةً عسكريّة تركيّةً ، ثم خُصِّص في فترةٍ تاليةٍ للاتصالات اللاسلكية ، ليصيرَ – مؤخَّراً – معلماً سياحيّاً ولوحةً فنّيّة تحيط به المدرّجاتُ الخضراءُ نهاراً ، وينبعثُ منه الاخضرارُ ضوءاً ليلاً ، وجبلُ شمسان : أقل ارتفاعا من أبيه جبل ذرة ؛ وفوقه باحةٌ عليها قلعةٌ كانت تحمي المدينةَ من الشمال ، جبلُ أبو خيال : شقيق جبل ذرة ، كانت به قلعةٌ لمراقبة عقبة ضلع ، وقد بات الآن مزاراً سياحيّا ، ومحطّةَ توقّفٍ للعربات المعلّقة .
أسبقية في تنفيذ المهرجانات
أما المهرجانات ؛ فيشهد تاريخ العمل السياحي أنها حازت على قصب الأسبقية في تأسيس مفهوم المهرجانات  التي استقطبت أنظار الوطن العربي ، باستضافة نجوم الفن والرياضة والثقافة في فعاليات وبرامج لا زالت عالقة في الأذهان .

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