 جمرك الخفجي يحبط تهريب 9 آلاف طلقة شوزن | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 1 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 30 ديسمبر 2016 ميلاديا

احدث الأخبار

جامعة طيبة: ظروف تشغيلية أجلّت قبول طلاب التجسير زيدان يتنفس الصعداء بعودة بيبي وراموس الطالبة صالحة عسيري تحقق الدرجة الكاملة في ملتقى الطلاب للحوار بمنطقة الجوف لتوزيعها على مستفيدي الجمعية..”السعودية للكهرباء” تتبرع لجمعية ارتقاء الخيرية بـ 3100 جهاز حاسب آلي بوتين: لن ننحدر لمستوى الرد بطرد دبلوماسيين أمريكيين.. وميدفيديف لأوباما: مع السلامة القوات السعودية تقتل 12 حوثياً بنجران وتنفذ ضربات استباقة للميليشيات الإطاحة بـ 6 باكستانيين سرقوا 134 جهاز تكييف من جدة لبيعها في الرياض إيقاف “الفرج” 4 مباريات لتلفضه على الحكم وتغريم الأهلي 150 ألف ريال اختتام دورة “اصنع فلمك الأول” بنادي عسير الفوتوغرافي جمرك الخفجي يحبط تهريب 9 آلاف طلقة شوزن 5 عوامل وراء اختيار أبها عاصمة للسياحة العربية 2017 حائزون لجائزة نوبل للسلام يدعون الأمم المتحدة للتدخل من أجل أقلية الروهينغا المسلمة في بورما

جمرك الخفجي يحبط تهريب 9 آلاف طلقة شوزن

جمرك الخفجي يحبط تهريب 9 آلاف طلقة شوزن
المناطق - الخفجي

أحبط رجال الجمارك في منفذ الخفجي ثلاثة محاولات لتهريب كمية من طلقات الشوزن بلغ إجمالي عددها (9.000) تسعة آلاف طلقة مخبأة داخل أجزاء متفرقة بالمركبات القادمة.
وأوضح عيد العنزي مدير عام جمرك الخفجي وقال في العملية الأولى قدمت مركبة إلى الجمرك وبإجراء عملية التفتيش عليها عثر على كمية من طلقات الشوزن بلغ عددها (4.000) طلقة مخبأة بين أجزاء محرك المركبة وبخزان الوقود الأساسي بعد تفريغه من الوقود واستخدام الخزان الاحتياطي. أما العملية الثانية فقد حاول المهرب إخفاء كمية من طلقات الشوزن بلغ عددها (3.000) طلقة مخبأة في غطاء محرك المركبة ومكان البطارية الإضافية بالإضافة إلى تجاويف الديكور الخلفي.
وبين مدير عام جمرك الخفجي أن المحاولة الأخيرة تم إحباطها عند إنهاء إجراءات المركبة الجمركية وعثر بداخلها على عدد (2.000) طلقة مخبأة بين المقعد الخلفي وشنطة المركبة بمكان معد للتهريب، ولم يتم التصريح عن جميع المضبوطات في المحاولات الثلاث مبيناً أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك .
وشدد العنزي على يقظة رجال الجمارك في كافة المنافذ الجمركية وسعيهم الحثيث في إحكام الرقابة الجمركية وبذل الجهود الكبيرة للحيلولة دون الممنوعات، مشيراً بذلك إلى أن استغلال بعض المهربين عوائلهم لمحاولة إدخال الممنوعات لا تنطلي على منسوبي ومنسوبات الجمارك

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>