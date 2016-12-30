 اختتام دورة “اصنع فلمك الأول” بنادي عسير الفوتوغرافي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 1 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 30 ديسمبر 2016 ميلاديا

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اختتام دورة “اصنع فلمك الأول” بنادي عسير الفوتوغرافي

اختتام دورة “اصنع فلمك الأول” بنادي عسير الفوتوغرافي
المناطق_عسير
اختتمت أمس الاربعاء التاسع والعشرين من شهر ربيع الاول لعام  ١٤٣٨هـ  دورة أصنع فلمك الاول والتي  نظمها نادي عسير الفوتوغرافي وبالشراكة مع مؤسسة برو ميكر الاعلامية في مقر النادي بمركز الملك فهد الثقافي (قرية المفتاحة) وتاتي هذه الدورة التي اقيمت على مدار اربعة ايام في قاعة التدريب بمقر النادي ضمن برامج وأنشطة النادي لهذا العام ، حيث تركزت الدورة على أربعة محاور، في اليوم الاول محور انتاج الفلم وانواعة وفي اليوم الثاني آلية كتابة السيناريو  وفي اليوم الثالث التصوير والاخراج واختتمت في اليوم الرابع بمحور مرحلة مابعد الانتاج .
وفي نهاية الدورة قدم رئيس النادي الفوتوغرافي عبدالله ال شجاع الشهادات لمنتسبي الدورة الذي تجاوز عددهم الثلاثين متدرب
تلى ذلك  تكريم المدرب الاستاذ محمد العياطي كذلك تكريم مؤسسة برو ميكر الاعلامية كذلك كرمت المؤسسة ادارة النادي بناءا على تسهيل المقر لاقامة الدورة كذلك كرمت مشرف الانشطة بالنادي الفوتوغرافي عبدالله آل ملفي .
وأوضح آل شجاع ان هذه الدورة سيلحقها دورات متخصصة في مجالات التصوير كافة وتاتي اهمية  هذه الدورة على اكتساب اعضاء النادي المعلومات  والمهارات الفنية  للتصوير السينمائي

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