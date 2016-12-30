 الإطاحة بـ 6 باكستانيين سرقوا 134 جهاز تكييف من جدة لبيعها في الرياض | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 1 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 30 ديسمبر 2016 ميلاديا

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الإطاحة بـ 6 باكستانيين سرقوا 134 جهاز تكييف من جدة لبيعها في الرياض

الإطاحة بـ 6 باكستانيين سرقوا 134 جهاز تكييف من جدة لبيعها في الرياض
المناطق_الرياض

ألقت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض القبض على 6 باكستانيين قاموا بسرقة 134 جهاز تكييف من جدة وقدموا بها إلى الرياض.
وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض العقيد فواز الميمان انه في إطار التعاون المشترك بين شرط المناطق، تمكنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة ـ بتوفيق من الله ـ من الإطاحة بـ (6) جناة (من الجنسية الباكستانية) تورطوا في سرقة (134) جهاز تكييف تجاوزت قيمتها مليون ريال والهرب بها من محافظة جدة لمدينة الرياض.
وكانت الجهة المختصة بشرطة منطقة الرياض قد تلقت معلومات من شرطة منطقة مكة المكرمة محافظة جدة تشير إلى قيام وافد باكستاني الجنسية بسرقة عدد كبير من أجهزة التكييف بعد تحميلها بهدف إيصالها للعاصمة المقدسة، وارتكابه الفرار إلى جهة غير معلومة.
على إثره، قامت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة باتخاذ جملة من الإجراءات البحثية العاجلة بالتنسيق مع كافة الأجهزة المرتبطة بشرطة المنطقة، حيث تم رصد الشاحنة وتحديد موقع تواجدها في احد المستودعات جنوب العاصمة الرياض وأسفرت الجهود عن ضبط سائق الشاحنة قبل أن تمكنه من تصريف المسروقات، وبسماع أقواله اقر بما نسب إليه ومشاركة خمسة متهمين آخرين من بني جلدته له في التخطيط والعزم على تصريف المسروقات واقتسام ثمنها، حيث تم ضبطهم جميعاً من خلال كمين محكم.
تم التحفظ عليهم جميعا والمضبوطات رهن استكمال إجراءات تسليمهم للجهة الطالبة لإكمال اللازم بحقهم حسب الاختصاص.
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