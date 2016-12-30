القوات السعودية تقتل 12 حوثياً بنجران وتنفذ ضربات استباقة للميليشيات

نفذت القوات السعودية بمساندة طيران التحالف ضربات استباقية على أهداف تابعة لميليشيات الحوثيين والحرس المخلوع صالح.

وكانت أهداف الميليشيات التي قصفت قبالة محافظة الحُرث في منطقة جازان، أهداف متحركة لمركبات عسكرية حوثية، وعناصر تابعين للمخلوع صالح، كانوا ينوون تنفيذ هجمات على مقرات ومراكز رقابية عسكرية سعودية.

وفي منطقة نجران تمكنت القوات السعودية من تنفيذ عملية نوعية، بقتل ما لا يقل عن 12 عنصرا من ميليشيات الحوثي قبالة مركز سقام، بعد أن حاولوا جعل أحد الكهوف مخزنا لأسلحتهم ونقطة انطلاق لتنفيذ هجمات على الحدود السعودية.