بوتين: لن ننحدر لمستوى الرد بطرد دبلوماسيين أمريكيين.. وميدفيديف لأوباما: مع السلامة

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إن موسكو لن تطرد أحدا من الدبلوماسيين الأميركيين رداً على العقوبات الأميركية الجديدة، وتحتفظ بحق الرد على الإجراءات الأميركية غير الودية، ولن تنحدر لهذا المستوى.

وأضاف الرئيس الروسي أن الإجراءات الأميركية الأخيرة استفزازية وموجهة لضرب العلاقات الروسية الأميركية. مردفا أن بلاده ستنتظر أفعال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب قبل اتخاذ أي خطوة بشأن العلاقة مع واشنطن.

بعد قرار أميركا، الخميس، طرد 35 دبلوماسياً روسياً من واشنطن وسان فرانسيسكو، وإمهالهم 72 ساعة للمغادرة، اقترحت وزارة الخارجية الروسية في وقت سابق على الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، المعاملة بالمثل وطرد 35 دبلوماسياً أميركاً.

وذكرت وكالات أنباء روسية أن روسيا أعلنت اليوم الجمعة اعتزامها طرد 35 دبلوماسيا أمريكيا ومنع الطاقم الدبلوماسي الأمريكي من استخدام بيت ومخزن في موسكو وذلك ردا على العقوبات التي فرضتها عليها واشنطن.

ونقلت الوكالات عن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قوله إنه اقترح على الرئيس فلاديمير بوتين هذه الإجراءات. كما أشارت وكالة “تاس” الروسية إلى وجود تحرك فعلي لطردهم.

وفي هذا السياق، أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف” أن روسيا لن تدع العقوبات الأميركية تمر دون رد.

ميدفيديف لأوباما: مع السلامة

من جهته، قال رئيس وزراء روسيا، ديمتري ميدفيديف، اليوم الجمعة، إن إدارة الرئيس باراك أوباما تنهي حكمها للولايات المتحدة “بنوبة معاداة لروسيا”.

وأضاف في صفحته على فيسبوك بعد يوم من فرض عقوبات أميركية على روسيا ردا على اختراق إلكتروني مزعوم لمؤسسات الحزب الديمقراطي الأميركي “المؤسف أن إدارة أوباما التي بدأت عملها باستعادة علاقاتنا تنهي حكمها بنوبة معاداة لروسيا. صاحبتكم السلامة”.

وكانت أميركا قررت الخميس، طرد 35 دبلوماسياً روسياً من واشنطن وسان فرانسيسكو، وأمهلتهم 72 ساعة للمغادرة على خلفية اتهام روسيا بالتدخل في انتخابات الرئاسة الأميركية. وأعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على 9 كيانات وأفراد، بينهم جهازا مخابرات روسيان، و4 ضباط مخابرات، و3 شركات قدمت دعما ماديا للمخابرات.

وقال أوباما في بيان، إن العقوبات لا تتوقف عند هذا الحد، محذرا من أن الولايات المتحدة ستتخذ خطوات أخرى “في الوقت الذي نختاره، بما في ذلك عمليات لن يتم الكشف عنها”.