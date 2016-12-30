 لتوزيعها على مستفيدي الجمعية..”السعودية للكهرباء” تتبرع لجمعية ارتقاء الخيرية بـ 3100 جهاز حاسب آلي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 1 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 30 ديسمبر 2016 ميلاديا

احدث الأخبار

جامعة طيبة: ظروف تشغيلية أجلّت قبول طلاب التجسير زيدان يتنفس الصعداء بعودة بيبي وراموس الطالبة صالحة عسيري تحقق الدرجة الكاملة في ملتقى الطلاب للحوار بمنطقة الجوف لتوزيعها على مستفيدي الجمعية..”السعودية للكهرباء” تتبرع لجمعية ارتقاء الخيرية بـ 3100 جهاز حاسب آلي بوتين: لن ننحدر لمستوى الرد بطرد دبلوماسيين أمريكيين.. وميدفيديف لأوباما: مع السلامة القوات السعودية تقتل 12 حوثياً بنجران وتنفذ ضربات استباقة للميليشيات الإطاحة بـ 6 باكستانيين سرقوا 134 جهاز تكييف من جدة لبيعها في الرياض إيقاف “الفرج” 4 مباريات لتلفضه على الحكم وتغريم الأهلي 150 ألف ريال اختتام دورة “اصنع فلمك الأول” بنادي عسير الفوتوغرافي جمرك الخفجي يحبط تهريب 9 آلاف طلقة شوزن 5 عوامل وراء اختيار أبها عاصمة للسياحة العربية 2017 حائزون لجائزة نوبل للسلام يدعون الأمم المتحدة للتدخل من أجل أقلية الروهينغا المسلمة في بورما

لتوزيعها على مستفيدي الجمعية..”السعودية للكهرباء” تتبرع لجمعية ارتقاء الخيرية بـ 3100 جهاز حاسب آلي

لتوزيعها على مستفيدي الجمعية..”السعودية للكهرباء” تتبرع لجمعية ارتقاء الخيرية بـ 3100 جهاز حاسب آلي
المناطق - سطام الفروان
امتداداً لدور الشركة السعودية للكهرباء الرائد في مجال المسؤولية الاجتماعية وتقديم الدعم والمساعدة لقطاعات المجتمع الخاصة والعامة، بما يساهم في نهوض التنمية الإنسانية وتعزيزها، وقّعت الشركة اتفاقية تعاون مع الجمعية الخيرية لتأهيل الحاسبات الآلية “ارتقاء”، وذلك لتزويدها بـ 1000 حاسب آلي مكتبي بغرض توزيعها على المستفيدين من أعمال الجمعية، وقّع الاتفاقية من جانب الشركة المهندس عايش بن عايش الشمري نائب رئيس أول للخدمات العامة في الشركة، ومن الجمعية الدكتور صالح بن أحمد القوم عضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذي المكلّف.
وأوضح الاستاذ حمود بن عودة الغبيني نائب الرئيس الأعلى لنشاط الاتصال والعلاقات العامة بالشركة السعودية للكهرباء أن الاتفاقية تأتي في إطار خطط الشركة السعودية للكهرباء لدعم برامج المسؤولية المجتمعية بالمملكة واستمرار سعيها لمد جسور التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني، لكي تمكّنها من تقديم العمل المتكامل للأشخاص الذين ترعاهم، كما أنه يأتي استكمالاً لاتفاقية تعاون سابقة قامت من خلالها الشركة بتزويد الجمعية بـ 2100 جهاز حاسب آلي، حيث ستقوم الشركة بتزويدها بـ 1000 جهاز حاسب آلي مكتبي لتوزيعها على المستفيدين من الأسر المنتجة، وأسر السجناء، والمدارس ومراكز التدريب ودور تحفيظ القران، ومؤسسات خدمة المجتمع من جمعيات ذوي الاحتياجات الخاصة، المكفوفين، ومراكز رعاية الأطفال ومكاتب الدعوة والمتطوعين، مشيراً إلى أن الشركة حريصة على دعم مؤسسات المجتمع المدني بما يؤهلها لأداء مهامها ومساعدتها في الارتقاء بالعمل التطوعي.
من جانبه أعرب الدكتور صالح بن أحمد القوم المدير التنفيذي المكلّف لجمعية ارتقاء عن سعادته وشكره للشركة السعودية للكهرباء على ما تقدمه من مبادرات لصالح مؤسسات المجتمع المدني من خدمات وأعمال مجتمعية مميزة، حيث تعد الشركة السعودية للكهرباء من أوائل الشركات الداعمة لجمعية إرتقاء منذ انطلاقتها، مشيراً إلى أن الجمعية ستعمل على سرعة إعادة تأهيل الأجهزة وتوزيعها على المستفيدين في كافة مناطق المملكة.
يذكر أن جمعية “ارتقاء ” تعنى بجمع الحاسبات الآلية المستخدمة وإعادة تأهيلها من جديد، ثم توزيعها على الجهات الاجتماعية والتعليمية، بهدف تقديم خدمات اجتماعية لهم والحفاظ  على البيئة التي يمكن أن تتأثر من جراء إتلاف هذه الأجهزة بطرق غير مناسبة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>