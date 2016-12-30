 الطالبة صالحة عسيري تحقق الدرجة الكاملة في ملتقى الطلاب للحوار بمنطقة الجوف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 1 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 30 ديسمبر 2016 ميلاديا

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الطالبة صالحة عسيري تحقق الدرجة الكاملة في ملتقى الطلاب للحوار بمنطقة الجوف

الطالبة صالحة عسيري تحقق الدرجة الكاملة في ملتقى الطلاب للحوار بمنطقة الجوف
المناطق_عسير
حققت الطالبة صالحة عبدالله عسيري من المدرسة المتوسطة الثالثة التابعة لإدارة التعليم بمحافظة محايل الدرجة الكاملة في التقييم أثناء مشاركتها في ملتقى حوار الطلاب في الإدارة العامة للتعليم  بمنطقة الجوف  في الفترة من 27_28من شهر ربيع الاول 1438حيث قدمت تميزا في اتقان مهارات الصوت والجسد واستخدام اللغة استحقت على ذلك الدرجة الكاملة من قبل لجنة التقييم والتكريم من وزارة التعليم ممثلة في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف بشهادة شكر وتقدير . وهدايا عينية .
بدوره قدم مدير التعليم بمحافظة محايل الأستاذ منصور عبدالله آل شريم  التهنئة للطالبة وأسرتها  على هذا التميز والتكريم  على المتابعة والرعاية لابنتهم الطالبة
كما قدم الشكر للمساعدة للشؤون التعليمية وقسم نشاط الطالبات  والمدرسة التي تدرس بها الطالبة مشيدا بجهود  المعلمة التي قامت على اكتشاف مهارات الطالبة وصقلها وتنميتها ومتابعتها حتى وصلت إلى هذه المكانة .
الطالبة صالحة عسيري تحقق الدرجة الكاملة في ملتقى الطلاب للحوار بمنطقة الجوف

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