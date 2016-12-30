الطالبة صالحة عسيري تحقق الدرجة الكاملة في ملتقى الطلاب للحوار بمنطقة الجوف

حققت الطالبة صالحة عبدالله عسيري من المدرسة المتوسطة الثالثة التابعة لإدارة التعليم بمحافظة محايل الدرجة الكاملة في التقييم أثناء مشاركتها في ملتقى حوار الطلاب في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف في الفترة من 27_28من شهر ربيع الاول 1438حيث قدمت تميزا في اتقان مهارات الصوت والجسد واستخدام اللغة استحقت على ذلك الدرجة الكاملة من قبل لجنة التقييم والتكريم من وزارة التعليم ممثلة في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف بشهادة شكر وتقدير . وهدايا عينية .