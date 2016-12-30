 زيدان يتنفس الصعداء بعودة بيبي وراموس | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 1 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 30 ديسمبر 2016 ميلاديا

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زيدان يتنفس الصعداء بعودة بيبي وراموس

زيدان يتنفس الصعداء بعودة بيبي وراموس
المناطق_وكالات

منح المدافع البرتغالي بيبي، نجم ريال مدريد الأسباني، بعض الطمأنينة والارتياح لمديره الفني الفرنسي زين الدين زيدان، بعدما عاد اللاعب لتدريبات الفريق الجمعة، ضمن الاستعدادات المكثفة للمواجهة المرتقبة مع أشبيلية يوم الأربعاء المقبل في كأس ملك أسبانيا.

وتنفس زيدان الصعداء بعودة بيبي إلى التدريبات وتغلبه على حالة الإجهاد العضلي التي عانى منها في الأيام الماضية.

كما تلقى زيدان دفعة معنوية أخرى بعودة المدافع الآخر سيرخيو راموس للتدريبات مع الفريق بعدما اكتفى في الأيام القليلة الماضية بالتدريب منفردا.

وتمثل عودة بيبي وراموس للتدريبات دفعة قوية للريال قبل لقاء أشبيلية في ذهاب دور الستة عشر لكأس ملك أسبانيا لاسيما وأن الفريق سيفتقد جهود اللاعبين ماتيو كوفاسيتش ولوكاس فاسكيز للإصابة.

وتأكدت عودة بيبي للتشكيل الأساسي للفريق بشكل كبير فيما ينتظر زيدان الموقف الحقيقي لراموس من خلال تدريباته مع الفريق في الأيام القليلة المقبلة.

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