 جامعة طيبة: ظروف تشغيلية أجلّت قبول طلاب التجسير | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 1 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 30 ديسمبر 2016 ميلاديا

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جامعة طيبة: ظروف تشغيلية أجلّت قبول طلاب التجسير

جامعة طيبة: ظروف تشغيلية أجلّت قبول طلاب التجسير
المناطق_الرياض

أرجعت جامعة طيبة سبب تأجيل قبول الطلاب الجدد في برنامج التجسير بكلية التمريض إلى الظروف التشغيلية ، مشيرة إلى
وجود أكثر من 500 طالب وطالبة يواصلون دراستهم في البرنامج نفسه دون رسوم دراسية أو مشاكل أكاديمية.

وأوضح المركز الإعلامي في بيان صحفي اليوم الجمعة ، أن إدارة الجامعة قررت تأجيل قبول الطلاب في الفصل الدراسي الثاني
من العام الجامعي الحالي ، مبيناً أنه لم يتم قبولهم بشكل نهائي وسيتم تمكينهم من الدراسة في حال زالت تلك الظروف إنطلاقاً من حرص الجامعة على منح الفرصة لإكمال الدراسة الجامعية.

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