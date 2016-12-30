جامعة طيبة: ظروف تشغيلية أجلّت قبول طلاب التجسير

أرجعت جامعة طيبة سبب تأجيل قبول الطلاب الجدد في برنامج التجسير بكلية التمريض إلى الظروف التشغيلية ، مشيرة إلى

وجود أكثر من 500 طالب وطالبة يواصلون دراستهم في البرنامج نفسه دون رسوم دراسية أو مشاكل أكاديمية.

وأوضح المركز الإعلامي في بيان صحفي اليوم الجمعة ، أن إدارة الجامعة قررت تأجيل قبول الطلاب في الفصل الدراسي الثاني

من العام الجامعي الحالي ، مبيناً أنه لم يتم قبولهم بشكل نهائي وسيتم تمكينهم من الدراسة في حال زالت تلك الظروف إنطلاقاً من حرص الجامعة على منح الفرصة لإكمال الدراسة الجامعية.