محافظ القريات يدشن ملتقى “تكامل الأول ” والمعارض المصاحبة له بتقنية القريات الاثنين .

يدشن سعادة محافظ القريات الاستاذ عبدالله بن صالح الجاسر ، فعاليات ملتقى ( تكامل ١ ) والمعرض المصاحب له المقام بالكلية التقنية بالقريات يوم الاثنين ٤ ربيع الثاني ١٤٣٨هـ في تمام الساعة ٩:٣٠ صباحاً .. والذي يضم فعاليات لبرنامج ( يقظ – نبراس – نزاهة ) بتنظيم الكلية ومشاركة عدة جهات حكومية بالمحافظة ، حيث سيتم إقامة عدة محاضرات وعدة لقاءات ومعارض للجهات الحكومية .

وفي هذا السياق بيّن المهندس ياسر عسيري عميد الكلية التقنية بالقريات أن الكلية أعلنت في وقت سابق عن تنظيم عدد من البرامج والفعاليات ، بالاضافة الى أن الكلية دائما تسعى لخدمة أبنائها المتدربين وأبناء المجتمع ولا سيما أن مثل هذه الملتقيات تأتي ضمن خطة الكلية وما ملتقى تكامل ١ الا مثالا لتنفيذ هذه الخطة . وهذا يتماشى مع الخطط التي اعتمدتها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في الآونة الأخيرة بهدف توعية وحماية أبناء الوطن وتوجيههم الى تعظيم حرمات الله وترسيخ المبادىء والمفاهيم الاسلامية .

كما أكد في الختام على دعوة الجميع وخاصة طلاب المدارس الثانوية والمتوسطة لزيارة الملتقى وفعالياته والاستفادة بما يعرض و يطرح فيه .