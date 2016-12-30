 محافظ القريات يدشن ملتقى “تكامل الأول ” والمعارض المصاحبة له بتقنية القريات الاثنين . | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 1 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 30 ديسمبر 2016 ميلاديا

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محافظ القريات يدشن ملتقى “تكامل الأول ” والمعارض المصاحبة له بتقنية القريات الاثنين .

محافظ القريات يدشن ملتقى “تكامل الأول ” والمعارض المصاحبة له بتقنية القريات الاثنين .
المناطق_عبدالعزيز المشيطي
يدشن سعادة محافظ القريات الاستاذ عبدالله بن صالح الجاسر ، فعاليات ملتقى ( تكامل ١ ) والمعرض المصاحب له المقام بالكلية التقنية بالقريات يوم الاثنين ٤ ربيع الثاني ١٤٣٨هـ في تمام الساعة ٩:٣٠ صباحاً .. والذي يضم فعاليات لبرنامج ( يقظ – نبراس – نزاهة )  بتنظيم الكلية ومشاركة عدة جهات حكومية بالمحافظة ، حيث سيتم  إقامة عدة محاضرات وعدة لقاءات ومعارض للجهات الحكومية .
وفي هذا السياق بيّن المهندس ياسر عسيري عميد الكلية التقنية بالقريات  أن الكلية  أعلنت في وقت سابق عن تنظيم عدد من البرامج والفعاليات ، بالاضافة الى أن الكلية دائما تسعى لخدمة أبنائها المتدربين وأبناء المجتمع  ولا سيما أن مثل هذه الملتقيات تأتي ضمن خطة الكلية وما ملتقى تكامل ١ الا مثالا لتنفيذ هذه الخطة . وهذا يتماشى مع الخطط التي اعتمدتها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في الآونة الأخيرة بهدف توعية وحماية أبناء الوطن وتوجيههم الى تعظيم حرمات الله وترسيخ المبادىء والمفاهيم الاسلامية .
كما أكد في الختام على دعوة الجميع وخاصة طلاب المدارس الثانوية والمتوسطة لزيارة الملتقى وفعالياته والاستفادة بما يعرض و يطرح فيه .

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