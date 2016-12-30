 التطوير المهني المتمازج لمعلمي الرياضيات الوزاري بتعليم الطائف يختتم المرحله التأسيسية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 1 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 30 ديسمبر 2016 ميلاديا

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التطوير المهني المتمازج لمعلمي الرياضيات الوزاري بتعليم الطائف يختتم المرحله التأسيسية

التطوير المهني المتمازج لمعلمي الرياضيات الوزاري بتعليم الطائف يختتم المرحله التأسيسية
المناطق_عادل الزهراني
اختتمت الادارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف  المرحلة التأسيسية لبرنامج التطوير المهني المتمازج لمعلمي حيث أشرف على تنفيذ البرنامج والتدريب عليه أ.عبدالعزيز العصيمي مشرف التدريب التربوي بالإدارة .

أوضح ذلك عضو اللجنة الإشرافية مدير إدارة الإعلام التربوي أ.عبدالله الزهراني مبينآ  أن عدد المشاركين بالبرنامج (٢٦) معلمآ من معلمي الرياضيات بالمرحلة الثانوية بتعليم الطائف شاركوا في برنامج تدريبي مكثف أستمر لمدة ستة أسابيع لتأهيلهم وتطوير مهاراتهم التدريسية في التعلم المتمركز حول المتعلم والمحتوى التخصصي.

وأضاف الزهراني أن المرحلة التأسيسية تضمنت (80) ساعة تدريبية وفق المنحى المتمازج وعبر نظام إدارة التعلم موزعة كتدريب مباشر، وتدريب الكتروني، ودراسات ذاتية، ومشروعات تطبيق صفية تدريبية يحصل بعدها المعلمين على شهادات معتمدة من المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي وشركة تطوير للخدمات التعليمية كما أن البرنامج يقدم في مستويات ثلاثة تأسيسية ومتوسطة ومتقدمة

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